Wo nor­ma­ler­wei­se bei eisi­gen Tem­pe­ra­tu­ren Eis­hockey gespielt wird, wur­den am Sams­tag den 13.05.23 hit­zi­ge und span­nen­de Kämp­fe bei der Ger­man Open ausgetragen.

Die Ger­man Open ist ein Tra­di­ti­ons­tur­nier der Inter­na­tio­nal Sport Kick­boxing Asso­zia­ti­on (kurz ISKA genannt) und dient als Qua­li­fi­ka­ti­ons­tur­nier für die Welt­mei­ster­schaft, die die­ses Jahr in Mün­chen statt­fin­den wird. Seit 1986 setzt die Inter­na­tio­nal Sport Kick­boxing Asso­zia­ti­on einen bei­spiel­lo­sen Stan­dard für Pro­fes­sio­na­li­tät und Inte­gri­tät. Inzwi­schen ver­an­stal­tet die ISKA nicht mehr nur Kick­box­tur­nie­re, son­dern mehr als zwan­zig ver­schie­de­nen Kampf- und Com­bat Sport­ar­ten rund um den Glo­bus. Vom Mos­kau­er Olym­pia­sta­di­on nach Queens­land, Austra­li­en; von Lau­sanne, Schweiz nach Dur­ban, Süd­afri­ka; Vom legen­dä­ren Lum­pi­ni-Sta­di­on in Thai­land bis zum Bell­agio-Resort in Las Vegas sind ISKA Events welt­weit sehr gut besucht und genie­ßen gro­ßes Media­les Inter­es­se. Bei einer offe­nen inter­na­tio­na­len Mei­ster­schaft dür­fen auch Kampf­sport­ler aus dem Aus­land teilnehmen.

Für die War­ri­ors bei der Inter­na­tio­na­len Deut­schen Mei­ster­schaft war Frank Van Gom­pel im Light­cont­act Kick­boxing (- 85 kg) am Start. Mit sei­nen 31 Jah­ren war er in der Gewichts­klas­se der älte­ste Akti­ve, sei­ne über 10 Jah­re jün­ge­ren Geg­ner mach­ten ihm den Weg zum Sieg nicht leicht. Als Rang­li­sten Erster erhielt er ein Frei­los. Im Halb­fi­na­le kämpf­te er sou­ve­rä­ne und besieg­te sei­nen Geg­ner von den Hur­ri­ca­nes, Eli­as Bau­der, klar nach Punk­ten. Im Fina­le stand Frank sei­nem Geg­ner vom Gla­dia­tor Fight Club Neu­burg, David Wink­ler, gegen­über. Der Kampf ging über die vol­le Run­den­zahl, wobei Frank den Kampf domi­nier­te. Er hol­te sich Gold die Gold­me­dail­le, also den ersten Platz und ist somit inter­na­tio­na­ler Deut­scher Mei­ster im Light­cont­act Kick­boxing der ISKA. Das har­te Trai­ning, die regel­mä­ßi­gen Spar­rings­treffs und die spe­zi­el­len Trai­nings­ein­hei­ten haben sich bewährt. Die­ses Jahr haben sich zwei War­ri­ors für die Welt­mei­ster­schaft der ISKA, die vom 18. bis zum 22. Okto­ber in Mün­chen statt­fin­det, qualifiziert.

