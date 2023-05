Der Ver­ein Freund statt fremd e.V. will über ein Crowd­fun­ding die Web-App BAmi­gra erwei­tern. BAmi­gra ermög­licht Geflüch­te­ten und ande­ren Men­schen, die neu hier sind, sich in Bam­berg bes­ser zurechtzufinden.

Alle Men­schen, die in Bam­berg leben, sol­len die Mög­lich­keit haben, leicht an wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen des All­tags zu kom­men. Das war die Inten­ti­on, als der Ver­ein das Pro­jekt gestar­tet hat. Auf www​.bami​gra​.de fin­den Geflüch­te­te und ande­re Men­schen, die neu in Bam­berg sind, wich­ti­ge regio­na­le Infor­ma­tio­nen und Anlauf­punk­te. Egal ob Sprach­er­werb, Arbeits­su­che, Unter­stüt­zung für Schwan­ge­re und Fami­li­en, Infos zur Woh­nungs­su­che und noch vie­les mehr: hier fin­den Sie nach The­men sor­tiert und in ver­schie­de­nen Spra­chen Ant­wor­ten auf Ihre Fra­gen und rele­van­te Adres­sen in Bamberg.

BAmi­gra kann als App aus dem Android Play­sto­re oder auch von der Home­page auf den Desk­top direkt auf das End­ge­rät gela­den werden.

Als durch Coro­na die per­sön­li­chen Kon­tak­te zurück­ge­gan­gen sind, war es für vie­le geflüch­te­te Men­schen schwer, die für sie wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen zu erhal­ten. Die digi­ta­le Platt­form erleich­tert nun den Zugang, was wie­der­um die Inte­gra­ti­on för­dert. Bei Aus­bruch des Krie­ges in der Ukrai­ne bei­spiels­wei­se wur­de BAmi­gra in Rück­spra­che mit der Stadt Bam­berg immer mit den neu­sten For­mu­la­ren und Vor­ge­hens­wei­sen bestückt und war so das Haupt­me­di­um zur Infor­ma­ti­ons­wei­ter­ga­be. Seit BAmi­gra vor knapp ein­ein­halb Jah­ren online gegan­gen ist, konn­ten offi­zi­ell mehr, als 66.000 Klicks gezählt wer­den. Die­ser Erfolg ist den Ehren­amt­li­chen mit und ohne Flucht­hin­ter­grund zu ver­dan­ken, die die­ses Her­zens­pro­jekt mit den För­der­gel­dern der Deut­schen Stif­tung für Enga­ge­ment und Ehren­amt umge­setzt haben.

Crowd­fun­ding gestartet

Weil für ein digi­ta­les Pro­jekt lau­fen­de Kosten, wie Hosting, War­tung und Sup­port anfal­len, wur­de bei der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG nun ein Crowd­fun­ding gestar­tet. Auch eine Erwei­te­rung soll den Mehr­wert noch stei­gern. Das Tol­le bei dem Crowd­fun­ding ist, dass die VR-Bank die Pro­jek­te durch zusätz­li­che Spen­den­gel­der bezu­schusst. Bis zu einem Höchst­be­trag von 50 Euro je Unter­stüt­zer wird jeder gesam­mel­te Betrag ver­dop­pelt. Weil die Gel­der nur flie­sen, wenn das Bud­get­ziel in Höhe von 3.700 Euro erreicht wird, hofft Freund statt fremd, vie­le Men­schen über­zeu­gen zu kön­nen. Als zusätz­li­chen klei­nen Anreiz kann man sich für eine Spen­de ab 50 Euro auch noch ein Dan­ke­schön ergat­tern. Je nach Höhe erwar­ten die Spen­der Ein­kaufs­wa­gen­lö­ser, Notiz­buch oder eine Ein­la­dung zum inter­ku­li­na­ri­schen Din­ner in der Blau­en Frieda.

Wei­te­re Infos auf www​.vie​le​-schaf​fen​-mehr​.de/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​b​a​m​i​g​r​a​-​w​e​b​-​a​p​p​-​b​a​m​b​erg.

Es kön­nen auch die fol­gen­den Über­wei­sungs­in­for­ma­tio­nen genutzt werden:

Kon­to­in­ha­ber: VR Payment für Vie­le schaf­fen mehr

IBAN: DE33 6606 0000 0000 1377 49

BIC: GENODE6KXXX

Ver­wen­dungs­zweck: P19358 – BAmi­gra – Web-App mit allen Infor­ma­tio­nen für Geflüch­te­te in Bamberg