Fich­tel­App und Ehren­amts­film sind gleich in drei Kate­go­rien für den DPOK nominiert

Die Fich­tel­App kommt offen­bar nicht nur bei den Nut­ze­rin­nen und Nut­zern, son­dern auch beim Fach­pu­bli­kum gut an. Nur so lässt es sich erklä­ren, dass das Pro­dukt aus dem Land­rats­amt Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge gleich in zwei Kate­go­rien für den Deut­schen Preis für Online­kom­mu­ni­ka­ti­on (DPOK) nomi­niert wor­den ist. Auf die soge­nann­te Short­list für die bun­des­wei­te Aus­zeich­nung geschafft hat es dar­über hin­aus auch der Ehren­amts­film für das Fich­tel­ge­bir­ge, der erst im Dezem­ber Pre­miè­re gefei­ert hatte.

Nomi­niert wur­de die Fich­tel­App ein­mal in der Kate­go­rie „Frei­zeit und Tou­ri­stik“. Hier tritt sie gegen nam­haf­te Mit­be­wer­ber aus der Bran­che an. Eben­falls nomi­niert sind die Bay­ern Tou­ris­mus Mar­ke­ting GmbH, den Rei­se­ver­an­stal­ter schau­ins­land-rei­sen GmbH, der Tou­ris­mus­ver­band Fran­ken und die Euro­päi­sche Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg. Eine span­nen­de Ent­schei­dung erwar­tet die Mache­rin­nen und Macher der Fich­tel­App bei der zwei­ten Nomi­nie­rung in der Kate­go­rie „Digi­tal Publi­shing“, wo mit der DATEV eines der größ­ten Soft­ware­un­ter­neh­men Euro­pas und der Han­dels-Rie­se REWE unter den Kon­kur­ren­ten sind.

Oli­ver Rauh, Pro­jekt­lei­ter Smar­tes Fich­tel­ge­bir­ge: „Für uns ist die dop­pel­te Nomi­nie­rung natür­lich bereits ein unglaub­li­cher Erfolg. Unter mehr als 500 Bewer­bun­gen gleich in zwei Kate­go­rien berück­sich­tigt zu wer­den, ist aus mei­ner Sicht schon jetzt ein Rit­ter­schlag für unser Pro­dukt. Natür­lich wür­den wir uns aber noch mehr freu­en, wenn wir zumin­dest eine der bei­den Jurys in Ber­lin dann auch final über­zeu­gen könnten.“

Der Ehren­amts­film der Kam­pa­gne #frei­raum­fich­tel­ge­bir­ge ist in der Kate­go­rie „Short Clip“ nomi­niert. Hier haben es außer­dem die AOK, das Bun­des­fo­rum Män­ner, den Strom­kon­zern HEL­LA und die Stadt Wien auf die Short­list geschafft. Pro­jekt­lei­te­rin Katha­ri­na Becher: „Aller guten Din­ge sind drei – so könn­te man es im dop­pel­ten Sinn sagen. Im drit­ten Jahr in Fol­ge dür­fen wir beim DPOK dabei sein. Aber dass es dies­mal nicht in einer oder zwei, son­dern gleich in drei Kate­go­rien geklappt hat, ist ein­fach überwältigend.“

Land­rat Peter Berek freut sich, dass es sich bei der Fich­tel­App und dem Ehren­amts­film um Pro­jek­te han­delt, die die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger des Fich­tel­ge­bir­ges mit ein­be­zie­hen: „Die Nomi­nie­rung für den Ehren­amts­film ist nicht nur ein Erfolg für uns, son­dern für alle ehren­amt­lich Täti­gen. Ich fin­de es wirk­lich wich­tig, dass gera­de die­ses The­ma nun noch mehr Auf­merk­sam­keit erfährt. Auch die Fich­tel­App ist ein Ange­bot aus der Regi­on für die Regi­on. Auch dort steht der Mit­mach-Cha­rak­ter im Mit­tel­punkt und die Nomi­nie­rung zeigt, dass die App für Ein­hei­mi­sche und Tou­ri­sten einen Mehr­wert bietet.“

Die Ent­schei­dung, wer den Deut­schen Preis für Online­kom­mu­ni­ka­ti­on erhält, fällt am 30. Juni in Ber­lin. Dort kann das Team aus dem Land­rats­amt der Jury sei­ne Pro­jek­te noch ein­mal präsentieren.

Hin­ter­grund

Dem Frei­raum-Team war es bereits 2021 und 2022 gelun­gen, den DPOK ins Fich­tel­ge­bir­ge zu holen. Aus­ge­zeich­net wur­den damals der Image­film rund um den „Fich­tel­ge­birgs-Wer­ner“ sowie die Macher-Sto­ries 2.0, die bei­de auf der Home­page www​.frei​raum​fich​tel​ge​bir​ge​.de zu fin­den sind. Der DPOK ist der wich­tig­ste Digi­tal Award im deutsch­spra­chi­gen Raum. Ver­an­stal­tet wird er all­jähr­lich vom Kom­mu­ni­ka­ti­ons-Maga­zin KOM sowie der Qua­dri­ga Hoch­schu­le Ber­lin GmbH.