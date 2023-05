Die Ver­lei­hung des Umwelt­schutz- und Nach­hal­tig­keits­prei­ses 2023 des Land­krei­ses Forch­heim erfolg­te in die­sem Jahr im Rah­men des Syn­er­gie Ener­gie- und Nach­hal­tig­keits­fe­sti­val. Land­rat Her­mann Ulm ver­lieh die Prei­se an die Wald­be­sit­zer­ver­ei­ni­gung Frän­ki­sche Schweiz e.V. und Wald­be­sit­zer­ver­ei­ni­gung Kreuz­berg e.V., sowie Frau Bar­ba­ra Cun­ning­ham (Bür­ger für Bür­ger­en­er­gie­ge­nos­sen­schaft, Ener­gie- und Kli­ma-Alli­anz Forch­heim) und die Apfel­sekt­er­zeu­ger­ge­mein­schaft Charlemagner.

„Die Ver­ga­be des Prei­ses dient der För­de­rung des Umwelt- und Nach­hal­tig­keits­be­wusst­seins im Land­kreis“ so Land­rat Her­mann Ulm. Geehrt wer­den kön­nen Ein­zel­per­so­nen, Grup­pen oder Orga­ni­sa­tio­nen wel­che sich um den Schutz der Umwelt im Land­kreis ver­dient gemacht haben und machen. Eine Neue­rung der dies­jäh­ri­gen Preis­ver­lei­hung war die Über­rei­chung eines Prei­ses, der in der Holz­werk­statt der Lebens­hil­fe Forch­heim gefer­tigt wur­de. Ange­lehnt an den Baum des Jah­res 2023, die Moor-Bir­ke, stellt der Preis ein Bir­ken­blatt dar.

Die bei­den Wald­be­sit­zer­ver­ei­ni­gun­gen Frän­ki­sche Schweiz e.V. und Kreuz­berg e.V. wur­den für ihr Enga­ge­ment in der nach­hal­ti­gen Wald­be­wirt­schaf­tung und den Erhalt und die Pfle­ge des frän­ki­schen Wal­des geehrt. Die fach­li­che Infor­ma­ti­on der Wald­bau­ern und der aktu­ell gefor­der­te Wald­um­bau von Nadel­wald zu Laub- und Misch­wald ist von gro­ßer Bedeu­tung und wird von den Ver­ei­ni­gun­gen mit Unter­stüt­zung der För­ster beson­ders gefördert.

Frau Bar­ba­ra Cun­ning­ham erhielt den Umwelt­schutz- und Nach­hal­tig­keits­preis für ihren per­sön­li­chen Ein­satz und ihr anhal­ten­des Enga­ge­ment für den Kli­ma­schutz und für die Erhö­hung des Anteils rege­ne­ra­ti­ver Ener­gien im Land­kreis. Als Mit­be­grün­de­rin der „Bür­ger für Bür­ger­en­er­gie­ge­nos­sen­schaft“ mit Sitz in Neun­kir­chen am Brand und als enga­gier­tes Mit­glied der Ener­gie- und Kli­ma-Alli­anz Forch­heim betreibt sie Öffent­lich­keits­ar­beit für den Kli­ma­schutz und infor­miert, wie wir unse­re Zukunft nach­hal­ti­ger gestal­ten können.

Die Erzeu­ger­ge­mein­schaft Char­le­ma­gner wur­de für Enga­ge­ment in der Her­stel­lung qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ger und regio­na­ler Pro­duk­te und den Erhalt der Streu­obst­be­stän­de im Land­kreis Forch­heim geehrt. Sie grün­de­te sich 2011 um eine bes­se­re Ver­wer­tung des Streu­ob­stes in der frän­ki­schen Schweiz zu gewähr­lei­sten und gemein­schaft­lich den Apfel­sekt „Char­le­ma­gner“ zu ver­mark­ten. Das edle Pro­dukt wird im Cham­pa­gner-Ver­fah­ren her­ge­stellt und ist „ein tol­les Aus­hän­ge­schild für unse­ren Obst­land­kreis Forch­heim“, so Land­rat Her­mann Ulm.

Der Umwelt­schutz- und Nach­hal­tig­keits­preis ist mit einem Preis­geld von 1.500 € dotiert und wur­de zu glei­chen Tei­len auf die dies­jäh­ri­gen Geehr­ten aufgeteilt.

Foto (; v.l.n.r. Tim Bütt­ner (Geschäfts­füh­rer WBV Frän­ki­sche Schweiz e.V.), Georg Roth­lauf (1. Vor­sit­zen­der WBV Kreuz­berg e.V.), Ludwig

Thiem (1. Vor­sit­zen­der WBV Frän­ki­sche Schweiz e.V.), Bern­hard Rop­pelt (2. Vor­sit­zen­der WBV Kreuz­berg e.V.), Mat­thi­as Koch (Geschäfts­füh­rer WBV Kreuz­berg e.V., Stellv. Geschäfts­füh­rer WBV Frän­ki­sche Schweiz e.V.), Rosit­ta Erl­wein (Erzeu­ger­ge­mein­schaft Char­le­ma­gner), Annet­te Mod­schied­ler (WBV Kreuz­berg, WBV Frän­ki­sche Schweiz e.V.), Bar­ba­ra Cun­ning­ham (BfB, Ener­gie- und Kli­ma Alli­anz), Mat­thi­as Jes­sen, Amts­för­ster, Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er, Land­rat Her­mann Ulm, Mode­ra­tor Chri­sti­an König)