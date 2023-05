Am Diens­tag, 23. Mai, fin­det um 18 Uhr in der Wun­der­burg ein Bür­ger­dia­log zum The­ma Bahn­aus­bau statt. Im Mit­tel­punkt ste­hen dabei die bei­den an der Unter­füh­rung Geisfel­der Stra­ße geplan­ten Kreis­ver­keh­re. Zu der Ver­an­stal­tung sind alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus dem Stadt­teil herz­lich ins Pfarr­heim Maria Hilf, Wun­der­burg 4, eingeladen.