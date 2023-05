TVA 1860 Aschaf­fen­burg besiegt TSV Mel­ken­dorf mit 8:1

In der zwei­ten Sai­son­be­geg­nung stand eine Aus­wärts­fahrt nach Aschaf­fen­burg auf dem Pro­gramm der Mel­ken­dor­fer. Nach dem deut­li­chen Sieg im ersten Spiel der Sai­son wuss­ten die Gäste schon vor dem Spiel, dass dies heu­te eine schwe­re Auf­ga­be wird. Die­se Vor­ah­nung bestä­tigt sich bereits in den Ein­zeln. Die Heim­mann­schaft, der TVA 1860 Aschaf­fen­burg, erwies sich als äußerst stark und domi­nier­te von Anfang an das Spiel. Die Num­mer 1 des TSV Mel­ken­dorf, Trn­ka, traf auf Hän­le vom TVA 1860 Aschaf­fen­burg und muss­te sich mit einem 6:1, 6:1 geschla­gen geben. Ähn­lich erging es Küf­ner, M. vom TSV Mel­ken­dorf, der gegen Ost­hei­mer eine deut­li­che Nie­der­la­ge hin­neh­men muss­te (6:1, 6:1). Sau­er vom TVA 1860 Aschaf­fen­burg besieg­te Küf­ner, T. mit einem kla­ren 6:2, 6:1. Auch Wolz und Tur­chet vom TVA 1860 Aschaf­fen­burg lie­ßen ihren Geg­nern Anger­mann (6:2, 6:3) und Ber­ger (6:0, 6:0) kei­ne Chan­ce. Auch Graß­mann vom TVA 1860 Aschaf­fen­burg konn­te gegen Orfa­no­pou­los mit 6:0, 6:0 gewin­nen. Auch in den Dop­pel­spie­len zeig­te sich dann das gewohn­te Bild. Die Paa­rung Hänle/​Ostheimer besieg­te das Team Trnka/​Küfner, M. mit 6:3, 7:5. Im Zwei­ten Dop­pel konn­ten Tobi­as Küf­ner und Max Anger­mann dann für den Ehren­punkt des Spiel­ta­ges sor­gen, denn Sauer/​Wolz muss­ten sich mit einem 1:6, 5:7 geschla­gen geben. Im drit­ten Dop­pel tra­fen Turchet/​Graßmann auf das Duo Berger/​Orfanopoulos und gewan­nen sou­ve­rän mit einem 6:0, 6:0. Trotz der deut­li­chen Nie­der­la­ge zeig­ten die Spie­ler des TSV Mel­ken­dorf einen star­ken Ein­satz und konn­ten in den Ball­wech­seln gut mit­hal­ten. Am Ende war es aller­dings zu wenig, um gegen die über­mäch­ti­gen Geg­ner anzu­kom­men. Der TVA 1860 Aschaf­fen­burg steht nach die­sem Spiel­tag an der Tabel­len­spit­ze, die Mel­ken­dor­fer fin­den sich auf Platz 4 wieder.

Hän­le – Trn­ka 6:1, 6:1; Ost­hei­mer – Küf­ner, M. 6:1, 6:1; Sau­er – Küf­ner, T. 6:2, 6:1;

Wolz – Anger­mann 6:2, 6:3; Tur­chet- Ber­ger 6:0, 6:0; Graß­mann – Orfa­no­pou­los 6:0, 6:0

Hänle/​Ostheimer – Trnka/​Küfner, M. 6:3, 7:5; Sauer/​Wolz – Küf­ner, T./Angermann 1:6, 5:7; Turchet/​Graßmann – Berger/​Orfanopoulos 6:0, 6:0