Ab sofort drei Feu­er­weh­ren unter einem Dach! – Ein­wei­hungs­fei­er am 21. Mai

Im neu­en Feu­er­wehr­haus Süd in der Thier­gärt­ner Stra­ße im Stadt­teil Destu­ben haben die Abtei­lun­gen Ober­kon­ners­reuth und Thier­gar­ten der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Bay­reuth sowie die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Wolfs­bach gemein­sam das modern­ste Zuhau­se der Bay­reu­ther Feu­er­wehr. Ein guter Grund zum Fei­ern! Vor sie­ben Jah­ren ent­schie­den sich die drei Feu­er­wehr­grup­pen künf­tig gemein­sam zu agie­ren, denn die ein­zel­nen Feu­er­wehr­häu­ser in den Stadt­tei­len waren zu klein und in die Jah­re gekommen.

„Das neue Feu­er­wehr­haus ist nach modern­sten Stan­dards ein­ge­rich­tet und eine Berei­che­rung für die Sicher­heit der Stadt Bay­reuth und Umge­bung“, freut sich Schirm­herr und Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger. Auf einer Nutz­flä­che von 733 Qua­drat­me­tern gibt es eine Fahr­zeug­hal­le mit sechs Stell­plät­zen, Umkleide‑, Sozi­al- und Ver­wal­tungs­räu­me, sowie einen Schu­lungs­saal. Bereits im Novem­ber letz­ten Jah­res über­reich­te die Stadt Bay­reuth fei­er­lich den sym­bo­li­schen Schlüs­sel für das neue Gebäude.

Im neu­en Gerä­te­haus fin­den die bis­he­ri­gen Fahr­zeu­ge der Feu­er­weh­ren ihren Platz: zwei Mehr­zweck­fahr­zeu­ge, ein Hil­fe­lei­stungs­lösch­grup­pen­fahr­zeug, ein Lösch­grup­pen­fahr­zeug und ein Tragkraftspritzenfahrzeug.

Wer hat es bemerkt? Ein Platz ist noch frei: Dort wird in Kür­ze ein Wech­sel­lad­er­fahr­zeug mit einem Abroll­be­häl­ter Schlauch ein­zie­hen, wel­ches bis­her in der Haupt­feu­er­wa­che sta­tio­niert ist.

Außer­dem freut sich die neue Trup­pe auf kräf­ti­ge, fern­steu­er­ba­re Unter­stüt­zung. Denn am Ein­wei­hungs­tag wird die Stadt Bay­reuth einen neu­en Lösch­ro­bo­ter (LUF60) überreichen.

Doch was sind die tech­ni­schen Vor­aus­set­zun­gen ohne eine star­ke Mann­schaft? In der neu­en Grup­pe hat sich ein enor­mes Enga­ge­ment ent­wickelt. „Wir sind beein­druckt von der hohen Eigen­dy­na­mik und der Moti­va­ti­on der Mann- und Frau­schaft, die von Anfang an her­vor­ra­gend zusam­men­ar­bei­tet“, freu­en sich die Ein­heits­füh­rer der Ein­zel­weh­ren Rein­hold Ber­ger, Oli­ver Mark­stein und Ste­fan Bauernfeind.

Im Lösch­zug Süd dabei zu sein scheint attrak­tiv, denn gleich acht neue Mit­glie­der konn­ten schon gewon­nen wer­den. Fünf Frau­en und drei Män­ner machen gera­de ihre Grund­aus­bil­dung. „Das Team ist offen und sym­pa­thisch, das Haus ist kom­for­ta­bel und alle Auf­ga­ben der Feu­er­wehr sind span­nend und inter­es­sant“, so der Tenor der ange­hen­den Feu­er­wehr­ler, die die­sen Schritt über­zeugt empfehlen.

Ergeb­nis: Hand in Hand, Ver­ant­wor­tung über­neh­men, gemein­sam anpacken! Das neue Feu­er­wehr­haus mit der char­man­ten Trup­pe aus 52 Feu­er­wehr­män­nern und 9 Frau­en ist nicht nur für die Sicher­heit eine Berei­che­rung, son­dern auch für die Gemein­schaft. Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger pro­fi­tie­ren nicht nur von der moder­nen Tech­nik, son­dern schwer­punkt­mä­ßig von die­sem hohen Enga­ge­ment. Über­zeu­gen Sie sich selbst bei der Ein­wei­hungs­fei­er am kom­men­den Sonn­tag. Für jeden ist etwas geboten.

Wie wird gefeiert?

Nach dem Fest­got­tes­dienst, am Sonn­tag, 21. Mai um 9 Uhr gibt es einen Weiß­wurst­früh­schop­pen. Die Feu­er­wehr freut sich dabei beson­ders auf die offi­zi­el­le Über­rei­chung ihres neu­en LUF60. Ab 12 Uhr bie­ten die Gast­ge­ber regio­na­len Bio-Ochs vom Spieß mit Klö­ßen und Lecke­res vom Grill. Durch­ge­hend gibt es Kaf­fee und selbst gebacke­ne Kuchen. Groß und Klein wird ganz­tä­gig die Fahr­zeug­schau und die Aus­stel­lung des Feu­er­wehr­mu­se­ums begei­stern. Für die Jüng­sten bie­tet eine Hüpf­burg Platz zum Toben, außer­dem prä­sen­tie­ren die Jugend- und die Kin­der­feu­er­wehr ihr Können.

Daten und Fakten

Daten und Fak­ten zur Ein­wei­hungs­fei­er des neu­en Feuerwehrhauses:

Schirm­herr: Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebersberger

Wann: Sonn­tag, 21. Mai ab 9 Uhr

Wo: Feu­er­wehr­haus Süd, Thier­gärt­ner Stra­ße Nr. 56, Bayreuth

Pro­gramm : 9:00 Uhr Fest­got­tes­dienst mit Posaunenchor 10:00 Uhr Weißwurstfrühschoppen 11:00 Uhr Gruß­wor­te, offi­zi­el­le Über­ga­be des LUF60 Mit­tag­essen : Bio-Ochs vom Spieß mit Klö­ßen, das Fleisch stammt aus Destu­be­ner Hal­tung vom Bio­bau­ern­hof Mei­ster. Der Och­se wur­de wäh­rend der Vege­ta­ti­ons­zeit auf der Wei­de gehalten.

Brat­wür­ste, Steak, Pommes Hup­pen­dor­fer Bier vom Fass Kaf­fee und Kuchen Ganz­tä­gig : Fahr­zeug­aus­stel­lung des Muse­ums­ver­eins, vir­tu­el­ler Rund­gang mit tech­ni­schen Details zum Lösch­zug Süd und dem neu­en Haus, Prä­sen­ta­tio­nen der Jugend- und Kin­der­feu­er­wehr, Hüpfburg.

:

Öffent­li­che Anbin­dung: Bus­li­nie 312 (sonn­tags Anruf-Linien-Taxi)

Daten und Fak­ten zum Lösch­zug Süd der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Bayreuth:

Wer ist der Lösch­zug Süd?

Zusam­men­schluss der Feu­er­wehr-Abtei­lun­gen Thier­gar­ten (50 Mit­glie­der, davon 20 aktiv) und Ober­kon­ners­reuth (39 Mit­glie­der, davon 20 aktiv) und der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Wolfs­bach (55 Mit­glie­der, davon 21 aktiv)