Mehr Natur in hei­mi­schen Gärten

Ihr Gar­ten kann Natur? Dann zei­gen Sie ihn doch! – Auch in die­sem Jahr wird der Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Bam­berg Natur­gar­ten-Zer­ti­fi­ka­te ver­lei­hen. Teil­neh­men kön­nen alle, die ihren Gar­ten natur­nah pfle­gen. Egal ob Ver­eins­mit­glied oder nicht, tra­di­tio­nel­ler Bau­ern­gar­ten, Schre­ber­gar­ten oder moder­ner Fami­li­en­gar­ten. In einer Gar­ten­be­ge­hung und Gar­ten­be­ra­tung ent­schei­den die geschul­ten Fach­leu­te des Kreis­ver­bands für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Bam­berg, ob Ihr Gar­ten die Kri­te­ri­en der Öko­lo­gie und Nach­hal­tig­keit erfüllt. Anschlie­ßend kön­nen viel­leicht auch Sie mit der Pla­ket­te „Natur­gar­ten – Bay­ern blüht!“ an Ihrem Gar­ten­zaun ein sicht­ba­res Zei­chen für mehr Natur im hei­mi­schen Gar­ten set­zen. Ziel der Initia­ti­ve ist es, Gar­ten­be­sit­zer aus­zu­zeich­nen, die che­mie­frei, torf­frei und im Ein­klang mit der Natur gärtnern.

Die Kern­kri­te­ri­en, die der Gar­ten für eine Teil­nah­me unbe­dingt erfül­len muss, womit er noch glän­zen soll­te sowie zahl­rei­che wei­te­re Infos gibt es hier: Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter https://​www​.kv​-gar​ten​bau​ver​ei​ne​-bam​berg​.de/​d​e​/​j​a​h​r​e​s​p​r​o​g​r​a​m​m​/​n​a​t​u​r​g​a​r​t​e​n​_​z​e​r​t​i​f​i​z​i​e​r​u​ng/

Inter­es­siert? Dann mel­den Sie sich über die Inter­net­sei­te des Kreis­ver­bands für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge an. Anmel­de­schluss ist der 4. Juni 2023. Die Besich­ti­gungs­ter­mi­ne wer­den den aus­ge­wähl­ten Teil­neh­men­den dann mit­ge­teilt gegeben.