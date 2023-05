Ein kosten­frei­er Tag vol­ler Kul­tur & Krea­ti­vi­tät mit zahl­rei­chen Ange­bo­ten für die gan­ze Fami­lie – am 20. Mai 2023 von 10–16 Uhr in der Kon­zert- und Kongresshalle

Der KS:BAM – Kultur.Service Bam­berg für Schu­len und Kitas als kom­mu­na­le Koor­di­nie­rungs­stel­le für Kul­tu­rel­le Bil­dung in Stadt und Land­kreis Bam­berg, mit Sitz im Kul­tur­amt der Stadt Bam­berg, lädt ein zum gro­ßen Akti­ons­tag MEGA­HERtZ – Fre­quenz Kul­tu­rel­le Bil­dung. Anläss­lich des 15-jäh­ri­gen Bestehens des KS:BAM wird die Kon­zert- und Kon­gress­hal­le mit der wun­der­vol­len Viel­falt der Kul­tu­rel­len Bil­dung bespielt.

Am Sams­tag, 20. Mai 2023, von 10 bis 16 Uhr erwar­tet die Besu­chen­den ein umfang­rei­ches Pro­gramm: Zahl­rei­che Kulturakteur:innen aus Stadt und Land­kreis Bam­berg prä­sen­tie­ren ihre kul­tu­rel­le Bil­dungs­ar­beit an 60 Stän­den und durch rund 20 krea­ti­ve und span­nen­de Mit­mach­ak­tio­nen für Groß und Klein. Die Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker, das ETA Hoff­mann Thea­ter, Cha­peau Claque und wei­te­re Akteur:innen zei­gen in Per­for­man­ces, Kurz­auf­trit­ten, kur­zen Lesun­gen, Thea­ter­auf­füh­run­gen und klei­nen Kon­zer­ten, wofür ihr Herz schlägt.

Kin­der und Jugend­li­che meh­re­rer Bil­dungs­ein­rich­tun­gen berei­ten eine Aus­stel­lung vor, die im Zei­chen von Kul­tu­rel­ler Bil­dung und Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung (BNE) steht. Und auch der KS:BAM prä­sen­tiert sei­ne Arbeit und teilt sei­ne Visi­on von Kul­tu­rel­ler Bil­dung: damit mög­lichst alle Kin­der und Jugend­li­chen, die in und um Bam­berg auf­wach­sen, teil­ha­ben, ihr Leben gestal­ten und ihr Herz ein­brin­gen können!

Eröff­net wird die Ver­an­stal­tung mit einem Impuls­vor­trag zur Ver­an­ke­rung Kul­tu­rel­ler Bil­dung im ganz­heit­li­chen Bil­dungs­ge­dan­ken. Anschlie­ßend befas­sen sich lan­des- und bun­des­wei­te Expert:innen in einer Podi­ums­dis­kus­si­on unter der Fra­ge­stel­lung „Auf wel­cher Fre­quenz wol­len wir sen­den?“ mit der Zukunft der Kul­tu­rel­len Bil­dung in baye­ri­schen Schu­len und Kitas. Dar­über hin­aus gibt es viel­fäl­ti­ge prak­ti­sche Work­shops und inter­ak­ti­ve Aus­tausch­run­den für Lehr­kräf­te, Päd­ago­gi­sche Fach­kräf­te und Inter­es­sier­te in der nahe­ge­le­ge­nen Martinschule.

MEGA­HERtZ mit sei­nem bun­ten, fröh­li­chen, hoch­fre­quen­ten und viel­fäl­ti­gen Pro­gramm rich­tet sich an Kin­der, Jugend­li­che, Eltern, Fami­li­en, Päd­ago­gi­sche Fach­kräf­te, Lehr­kräf­te, Kunst- und Kul­tur­schaf­fen­de, Netzwerkpartner:innen und alle Inter­es­sier­ten. Der Ein­tritt ist frei!