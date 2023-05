Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Diens­tag muss­te die Poli­zei zu ins­ge­samt sechs Laden­dieb­stäh­len im Stadt­ge­biet Bam­berg anfah­ren. Es wur­den fünf Män­ner und eine Frau beim Dieb­stahl von Ziga­ret­ten, Lebens­mit­teln und Geträn­ken im Gesamt­wert von knapp 23 Euro vom auf­merk­sa­men Per­so­nal ertappt. Vier Män­ner wur­den am näch­sten Tag dem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt, der eine Inhaf­tie­rung prüft.

Sechs Asyl­be­wer­ber drin­gen gewalt­sam in Woh­nung ein

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, gegen 10.00 Uhr, wur­de die Poli­zei dar­über ver­stän­digt, dass in der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten sechs Män­ner gewalt­sam in eine Woh­nung ein­ge­drun­gen sind. Hier­bei wur­den die Ein­gangs­tü­re sowie das Schloss beschä­digt, wes­halb von einem Gesamt­sach­scha­den in Höhe von etwa 1600 Euro aus­ge­gan­gen wird. Die Asyl­be­wer­ber wer­den wegen Sach­be­schä­di­gung und Haus­frie­dens­bruch angezeigt.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Mon­tag, gegen 17.20 Uhr, ereig­ne­te sich am Rhein-Main-Donau-Damm ein Auf­fahr­un­fall, weil ein Audi-Fah­rer zu spät bemerk­te, dass ein vor ihm fah­ren­der BMW sein Fahr­zeug abbrem­ste. Hier­bei erlitt der BMW-Fah­rer Nacken­schmer­zen. Der Gesamt­sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 4000 Euro beziffert.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Diens­tag­nach­mit­tag, kurz nach 15.00 Uhr, kam es in der Pödel­dor­fer Stra­ße zu einer Unfall­flucht, weil ein Mer­ce­des-Fah­rer dort zu weit nach links fuhr und gegen den Außen­spie­gel eines ent­ge­gen­kom­men­den blau­en VW Golf stieß. Der Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te zunächst, kam kur­ze Zeit spä­ter wie­der zum Unfall­ort zurück, bevor er erneut in stadt­aus­wär­ti­ger Rich­tung wei­ter­fuhr. Am VW ist Sach­scha­den in Höhe von etwa 300 Euro entstanden.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

E‑S­coo­ter-Fah­rer stand unter Drogeneinfluss

BAM­BERG. Am Diens­tag­mit­tag, kurz vor 13.00 Uhr, fiel einer zivi­len Poli­zei­strei­fe in der Zoll­ner­stra­ße ein E‑S­coo­ter-Fah­rer wegen sei­ner unsi­che­ren Fahr­wei­se auf. Als der 24-jäh­ri­ge Mann dar­auf­hin einer Kon­trol­le unter­zo­gen wur­de, stell­te sich her­aus, dass er in der Früh Can­na­bis kon­su­miert hat­te, wes­halb er sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen muss­te. Er muss mit einer Geld­bu­ße und Punk­ten in Flens­burg rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

SCHESS­LITZ. Min­de­stens 500 Euro ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter am Diens­tag, gegen 00.15 Uhr aus einer Bäcke­rei im Alten­bach. Der älte­re Mann mit lich­tem Haar hebelt dazu ein Fen­ster auf und ent­wen­de­te meh­re­re Umschlä­ge mit Bar­geld. Zeu­gen­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Sach­be­schä­di­gun­gen

HEI­LI­GEN­STADT I. OFR. Zwi­schen dem 12. Mai und dem 16. Mai ver­schaff­te sich ein unbe­kann­ter Täter Zutritt auf das Gelän­de des Kin­der­gar­tens. Hier­zu hat die­ser mit­tels eines unbe­kann­ten Gegen­stan­des ein Zaun­ele­ment teil­wei­se auf­ge­schnit­ten und ist durch die Öff­nung auf das Grund­stück des Kin­der­gar­tens gelangt. Ein Ein­bruchs­ver­such liegt augen­schein­lich nicht vor. Der Sach­scha­den beträgt etwa 250 Euro. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

VIER­ETH-TRUN­STADT. Wie­der­holt wur­de in der Zeit zwi­schen Mon­tag und Diens­tag an der Grund­schu­le eine Klet­ter­wand und zwei Stel­len an der Gebäu­de­fas­sa­de mit roter Far­be besprüht, sodass ein Scha­den von ca. 300 Euro ent­stand. Wer kann Hin­wei­se auf die Täter geben? Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Land­kreis­po­li­zei unter 0951/9129–310 zu melden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

SCHÖN­BRUNN. Am Diens­tag­abend befuhr ein VW-Fah­rer die Staats­stra­ße 2279 in Rich­tung Steins­dorf. Die­ser setz­te in einer Links­kur­ve zum Über­ho­len eines Pkws an. Wäh­rend des Über­hol­vor­gangs, auf einem kur­zen gera­den Stück, bemerkt der 50-Jäh­ri­ge eine ent­ge­gen­kom­men­de VW-Fah­re­rin. Trotz einer Not­brem­sung kam es zum Fron­tal­zu­sam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Die bei­den Fahr­zeug­füh­rer, sowie die Insas­sen, blie­ben bei der Kol­li­si­on unver­letzt. Die Gesamt­scha­dens­hö­he beläuft sich auf ca. 9.500 Euro. Die bei­den Fahr­zeu­ge muss­ten durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men abtrans­por­tiert werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Von der Haus­par­ty in die Arrestzelle

BAY­REUTH. In einer Woh­nung in der Leib­niz­stra­ße war­fen Fei­ern­de Gegen­stän­de aus einem Fen­ster. Einer der Ran­da­lie­rer wur­de von der Poli­zei arre­stiert und dabei konn­ten etli­che gestoh­le­ne Gegen­stän­de auf­ge­fun­den werden.

In den spä­ten Abend­stun­den des 16.05.2023 infor­mier­te eine Anwoh­ne­rin die Poli­zei, dass in der Stra­ße eine lau­te Fei­er statt­fin­den wür­de. Beim Ein­tref­fen der Strei­fe konn­ten die Beam­ten beob­ach­ten, wie Gegen­stän­de aus dem Fen­ster einer Woh­nung gewor­fen wurden.

Als den Beam­ten die Woh­nungs­tü­re geöff­net wur­de, bedräng­te ein 24-Jäh­ri­ger die­se der­art aggres­siv, dass ihm Hand­fes­seln ange­legt wer­den muss­ten. Nach dem die Ruhe vor Ort her­ge­stellt wor­den war, ver­schaff­ten sich die Poli­zi­sten einen Über­blick. In der Woh­nung konn­ten meh­re­re Per­so­nen, Die­bes­gut, sowie ver­schie­de­ne Betäu­bungs­mit­tel auf­ge­fun­den werden.

Gegen einen der anwe­sen­den Unru­he­stif­ter lag zudem ein Haft­be­fehl vor und da die Per­son unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln stand, wur­de die­se zur Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt ver­bracht. Bei dem auf­ge­fun­de­nen Die­bes­gut han­del­te es sich um ein hoch­wer­ti­ges E‑Bike, sowie meh­re­re Elek­tronik­ge­rä­te und Bekleidungsartikel.

Die Fei­er­lich­kei­ten wur­den im Anschluss been­det und die übri­gen Per­so­nen erwar­ten nun meh­re­re Anzei­gen auf­grund von Betäu­bungs­mit­tel- und Eigentumsdelikten.

Rad­fah­re­rin schwer verletzt

BAY­REUTH. Rad­fah­re­rin stürzt allein­be­tei­ligt und muss mit schwe­ren Kopf­ver­let­zun­gen ins Klinikum.

Gestern Mor­gen, gegen 08:10 Uhr befuhr eine 23-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin die Preu­schwit­zer Stra­ße. Aus bis­her unbe­kann­ten Grün­den kam sie von der gera­den Fahr­bahn nach rechts ab und streif­te einen am Fahr­bahn­rand gepark­ten Pkw. Durch die Kol­li­si­on stürz­te sie zu Boden und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt auf. Fata­ler­wei­se trug sie kei­nen Helm. Sie kam schwer­ver­letzt ins Kli­ni­kum Bayreuth.

Die Poli­zei emp­fiehlt daher drin­gend einen Schutz­helm beim Fahr­rad­fah­ren zu tra­gen. Auch hier gilt, dass Erwach­se­ne ein Vor­bild für Kin­der sind.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Son­sti­ges

Kohl­stein. Grö­ße­rer Brand konn­te recht­zei­tig ver­hin­dert werden.

Ein auf­merk­sa­mer 40-jäh­ri­ger Bür­ger konn­te am Diens­tag­nach­mit­tag einen 58-jäh­ri­gen Mann aus dem Bay­reu­ther Land­kreis dabei erwi­schen, wie die­ser in einer Holzlege/​Schuppen eine Feu­er­stel­le schür­te. Ein Holz­trä­ger des Schup­pens fing bereits Feu­er und nur durch das rasche Ein­grei­fen meh­re­rer Anwoh­ner, konn­te das Feu­er gelöscht wer­den. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand und der Scha­den beläuft sich auf ca. 300 Euro. Da der 58-Jäh­ri­ge psy­chisch auf­fäl­lig war, wur­de er ins Kran­ken­haus nach Bam­berg verbracht.

Dieb­stahl

Eber­mann­stadt. Bereits am Mon­tag­mor­gen ent­wen­de­te eine 58-jäh­ri­ge Frau über 100 Glücks­lo­se aus einem Lebens­mit­tel­markt am Kir­chen­platz im Wert von über 300 Euro. Anhand der Kame­ra­auf­zeich­nun­gen konn­te die Frau erkannt wer­den und als sie am Diens­tag den Laden erneut auf­such­te, wur­de sie fest­ge­hal­ten. Bei der anschlie­ßen­den Woh­nungs­durch­su­chung, wel­che von der Staats­an­walt­schaft ange­ord­net wur­de, konn­ten noch ein Teil der Lose auf­ge­fun­den wer­den. Die 58-Jäh­ri­ge erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahl.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Diens­tag­nach­mit­tag befuhr eine 72-Jäh­ri­ge gegen 14:10 Uhr die Bam­ber­ger Stra­ße mit ihrem Pkw in nörd­li­cher Rich­tung. Auf Höhe der Ein­mün­dung zur Ohm­stra­ße fiel ein Stein von der Lade­flä­che des vor­aus­fah­ren­den Lkw auf ihr Fahr­zeug. Obwohl am Pkw der Rent­ne­rin ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 1.500.- EUR ent­stan­den war, ent­fern­te sich der Lkw-Fah­rer, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Die Ermitt­lun­gen zur Iden­ti­fi­zie­rung des Unfall­flüch­ti­gen wur­den eingeleitet.

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch wur­de ein 36-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer in der Bay­reu­ther Stra­ße einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­ten die Beam­ten beim Fahr­zeug­füh­rer Alko­hol­ge­ruch fest. Der anschlie­ßen­de Atem­al­ko­hol­test bestä­tig­te den Ver­dacht, dass der 36-Jäh­ri­ge unter Alko­hol­ein­fluss stand und ergab einen Wert von 1,0 Pro­mil­le. Sei­ne Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den. Ihn erwar­ten nun ein Buß­geld sowie ein Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

- Fehl­an­zei­ge -