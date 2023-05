Das Kura­to­ri­um der Uni­ver­si­tät Bay­reuth soll ihre Inter­es­sen in der Öffent­lich­keit unter­stüt­zen und sie in ihrer Arbeit bera­ten und för­dern. Dem Kura­to­ri­um gehö­ren bis zu 20 Per­sön­lich­kei­ten aus Wirt­schaft, Kul­tur und Poli­tik an, die den Anlie­gen der Uni­ver­si­tät Bay­reuth beson­ders ver­bun­den sind.

In der jüng­sten Sit­zung des Kura­to­ri­ums wur­den fünf Mit­glie­der wiederbestellt:

· Eli­sa­beth Götz, Schul­lei­te­rin des

Mark­grä­fin-Wil­hel­mi­ne-Gym­na­si­ums, Bayreuth

· Frank Küh­ne, Gesell­schaf­ter & Bei­rats­vor­sit­zen­der der RAPS

GmbH & Co. KG, Kulmbach

· Dr. Doro­thee Strunz, Geschäfts­füh­ren­de Gesellschafterin

der LAMI­LUX Hein­rich Strunz Grup­pe, Rehau und stellvertretende

Vor­sit­zen­de des Kuratoriums

· Heri­bert Trunk, Geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter der

BI-LOG Ser­vice Group GmbH und Vor­sit­zen­der des Kuratoriums

· Jobst Wag­ner, Prä­si­dent des Ver­wal­tungs­ra­tes der REHAU AG,

Rehau

Als neu­es Mit­glied ist künf­tig Dr. Micha­el Hohl, Alt-Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Bay­reuth im Kura­to­ri­um. Dr. Hohl ist auch Vor­sit­zen­der des Uni­ver­si­täts­ver­eins Bay­reuth e.V. und Vor­sit­zen­der der Uni­ver­si­täts­stif­tung. „Sein weit­rei­chen­des Netz­werk in der Regi­on und dar­über hin­aus sowie die Lei­den­schaft, mit der er sich seit Jah­ren für das Wohl der Uni­ver­si­tät Bay­reuth ein­setzt, zei­gen, dass er eine wert­vol­le Ergän­zung für das Kura­to­ri­um ist“, sagt Prof. Dr. Ste­fan Leib­le, Prä­si­dent der Uni­ver­si­tät Bayreuth.

Die Mit­glie­der des Kura­to­ri­ums wer­den durch die Hoch­schul­lei­tung für die Dau­er von fünf Jah­ren bestellt, die Tätig­keit im Kura­to­ri­um ist ehren­amt­lich. Das Kura­to­ri­um der Uni­ver­si­tät Bay­reuth wur­de 2013 ins Leben geru­fen, seit Beginn hat Heri­bert Trunk den Vor­sitz inne.