Haupt­fo­kus Schnell­kraft­trai­ning für Kampfsportler/​Wettkämpfer

Die War­ri­ors ver­an­stal­te­ten am 29. April eine Work­shop mit dem Diplom­sport­wis­sen­schaft­ler Ger­hard Daum, spe­zi­ell für ihre Wett­kämp­fer und ange­hen­den Wett­kämp­fer aus den Berei­chen Kick­boxing, Muay Thai, Boxen und K1. Der meh­re­re Stun­den dau­ern­de Work­shop beschäf­tig­te sich pri­mär mit dem s.g. Wett­kampf­spe­zi­fi­schen Kraft­trai­ning und hier lag der Fokus beim Schnell­kraft­trai­ning für Wett­kampf­sport­ler. Der Sport­wis­sen­schaft­ler und Master­ins­truc­tor Daum erklär­te aus­führ­lich was Kon­di­ti­on bedeu­tet und ging in der Fol­ge auf die ein­zel­nen Berei­che der Kon­di­ti­on ein. Hier The­men­spe­zi­fisch vor allem auf die ver­schie­de­nen Kraft­trai­nings­for­men wie Kraft­aus­dau­er, Maxi­mal­kraft und Schnell­kraft Auch die Unter­schei­dung der Begrif­fe Pau­se, Satz und Wie­der­ho­lung wur­de im Detail erklärt.

Danach ging es ans Ein­ge­mach­te und es folg­te mit prak­ti­schen Bei­spie­len die Umset­zung der Theo­rie in der Pra­xis. Nun wur­den unter­schied­lich Trai­nings­an­sät­ze des Schnell­kraft­trai­nings prak­tisch erprobt und jeder Teil­neh­mer muss­te selbst ran. Der gut gerü­ste­te Fit­ness­park der War­ri­ors bie­tet hier­für auch die pas­sen­de Spiel­wie­se. Im Anschluss stell­te sich der Sport­wis­sen­schaft­ler den Fra­gen der Teil­neh­mer, u.a. ging es um die Umset­zung des erlern­ten ins nor­ma­le Kampf­sport­trai­ning und auch in die per­sön­li­che Wettkampfvorbereitung.

Sinn­vol­les und klu­ges Kraft­trai­ning für Wett­kampf­sport­ler ist unum­gäng­lich, auch um die per­sön­li­che Lei­stung zu stei­gern oder zu ver­bes­sern. Dabei geht es natür­lich auch um die Öko­no­mie des Trai­nings, sprich mit ver­hält­nis­mä­ßig gerin­gem Auf­wand, den größt­mög­li­chen Nut­zen zu erzie­len ohne das eigent­li­che Kampf­sport­trai­ning zu vernachlässigen.

Bei den War­ri­ors wird an sechs Tagen die Woche trai­niert, dies unter der fach­män­ni­schen Füh­rung von aus­ge­bil­de­ten, wett­kampf­erfah­re­nen Übungs­lei­tern und Trainern.

