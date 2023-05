Verkehrspolizeiinspektion Bamberg rettet Schwanenküken

MÜHL­STEG, BAM­BERG. Am Mon­tag­nach­mit­tag wur­de die Feu­er­wehr Bam­berg und die Was­ser­schutz­po­li­zei Bam­berg von einer auf­merk­sa­men Pas­san­tin alar­miert, dass vier Schwa­nen­kü­ken ohne Alt­tie­re ober­halb der Wehr­an­la­ge im lin­ken Reg­nitz­arm am Mühl­steg schwim­men und die Gefahr besteht, dass die Tie­re in die Wehr­an­la­ge geso­gen wer­den. Augen­schein­lich sei dies schon mit den Alt­vö­geln pas­siert. Vor Ort gelang es die Tie­re ans Ufer zu trei­ben; dort konn­ten sie unver­letzt ein­ge­fan­gen wer­den. Das Tier­heim Bam­berg küm­mert sich nun um die Findlinge.