Die Regio­nal­grup­pe Hof der Tibet-Initia­ti­ve Deutsch­land e. V. lädt ein zu einem ganz beson­de­ren Vor­trag und Gespräch: Kelsang Gyalt­sen kommt nach Hof.

Am Diens­tag, 23. Mai 2023 um 19 Uhr spricht der frü­he­re Euro­pa-Beauf­trag­te und Son­der­ge­sand­te des Dalai Lama im Stu­dio des Thea­ters Hof.

Kelsang Gyalt­sen wur­de in Tibet gebo­ren und lebt heu­te in der Schweiz. Er berich­tet von der Geschich­te Tibets und über die aktu­el­le Lage dort, sowie über die poli­ti­schen Zie­le des 14. Dalai Lama, der im Jah­re 1989 den Frie­dens­no­bel­preis ver­lie­hen bekam. Ein beson­de­res Anlie­gen sind Gyalt­sen die Men­schen­rech­te. In Tibet und vie­len ande­ren Län­dern wer­den sie tag­täg­lich noch immer miss­ach­tet. Beglei­tet wird Kelsang Gyalt­sen von Wolf­gang Gra­der aus Bam­berg, er ist der Bun­des­vor­sit­zen­de der Tibet Initia­ti­ve Deutsch­land e. V.

Der Ein­tritt zu die­sem Abend ist frei; die Ver­an­stal­tung wird geför­dert durch das Bun­des­pro­gramm „Demo­kra­tie leben!“ des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend.