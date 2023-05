Am Diens­tag, 16. Mai 2023, tagen die Mit­glie­der des Kon­ver­si­ons- und Sicher­heits­se­na­tes ab 16 Uhr in einer öffent­li­chen Sit­zung im Gro­ßen Sit­zungs­saal im Rat­haus am Max­platz. Dis­ku­tiert wird u. a. über fol­gen­de The­men: Pro­jekt „Save Gebäu­de 7119“, Bebau­ungs­plan­ver­fah­ren Nr. 328 D für das Gebiet „Lag­ar­de-Cam­pus“ zwi­schen Zoll­ner­stra­ße, Ber­li­ner Ring, Pödel­dor­fer Stra­ße und Wei­ßen­burg­stra­ße sowie über die Errich­tung eines Demenz­zen­trums mit Medi­cal Val­ley Cen­ter (MVC) und Parkhaus.

Der Ein­lass erfolgt eine hal­be Stun­de vor Beginn der Sit­zung. Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.