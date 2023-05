Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Fahr­zeug­ge­spann mach­te sich selbständig

Der 80-jäh­ri­ge Fah­rer eines Fahr­zeug­ge­spanns – Pkw mit Wohn­an­hän­ger – zog sich am Sonn­tag­mit­tag Ver­let­zun­gen zu, als sich das Gespann selb­stän­dig machte.

Der Seni­or hat­te sei­nen Wohn­an­hän­ger an sein Auto ange­hängt und woll­te vom Park­platz los­fah­ren. Dabei bemerk­te er, dass die Hand­brem­se des Wohn­an­hän­gers noch ange­zo­gen war. Der Mann stieg aus sei­nem Pkw aus, um die Hand­brem­se am Anhän­ger zu lösen. Dabei über­sah er, dass der Schalt­he­bel sei­nes Auto­ma­tik-Autos noch auf „Dri­ve“ stand. Als der 80-Jäh­ri­ge die Hand­brem­se am Wohn­an­hän­ger gelöst hat­te, setz­te sich das Fahr­zeug­ge­spann in Bewe­gung. Der Wohn­an­hän­ger tou­chier­te den Mann im Bereich des Ober­kör­pers, so dass er zu Boden stürzte.

Auf­grund sei­ner Ver­let­zun­gen brach­te der Ret­tungs­dienst den ver­letz­ten Seni­or in eine Klinik.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Gro­ßen­see­bach. Im Zeit­raum vom 13.05.23, 20:00 Uhr bis 14.05.23, 10:00 Uhr wur­de der Haus­ein­gangs­be­reich im Lin­den­weg 7 durch einen unbe­kann­ten Täter mit grü­ner Far­be besprüht. Das Graf­fi­ti zeigt den Schrift­zug „K.O.“. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Hin­wei­se zu der Sach­be­schä­di­gung nimmt die PI Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Wei­sen­dorf. Am 14.05.23 gegen 19:15 Uhr wur­de die FFW Wei­sen­dorf zu einem Brand­mel­der in der Blu­men­stra­ße alar­miert. Nach­dem nicht geöff­net wur­de muss­te die Tür durch die FFW geöff­net wer­den. Als Ursa­che für den Alarm des Brand­mel­ders war eine lee­re Bat­te­rie ver­ant­wort­lich. Die Feu­er­wehr wech­sel­te die Bat­te­rie aus und stell­te den ord­nungs­ge­mä­ßen Zustand des Mel­ders, sowie der Woh­nungs­tü­re wie­der her.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Ver­kehrs­kon­trol­le führt zu meh­re­ren Verstößen

Höch­stadt a.d.Aisch – Am Sonn­tag­abend führ­ten Beam­te der Poli­zei Höch­stadt Ver­kehrs­kon­trol­len im Stadt­ge­biet durch. Hier­bei fan­den sich bei einem 29 jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rer aus dem Land­kreis Neu­stadt a.d. Aisch/​Bad Winds­heim Anhalts­punk­te für Dro­gen­kon­sum. Der Ver­dacht bestä­tig­te sich nach einem frei­wil­li­gen Dro­gen­vor­test, sodass der Fahr­zeug­füh­rer eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Höch­stadt über sich erge­hen las­sen muss­te. Die Wei­ter­fahrt wur­de ihm vor­über­ge­hend unter­sagt. Nun muss er mit einem Buß­geld von min­de­stens 500.- Euro, sowie einem Fahr­ver­bot rech­nen. Bei dem eben­falls 29 jäh­ri­gen Bei­fah­rer fan­den die Beam­ten zudem eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na, wel­che sicher­ge­stellt wur­de. Den Bei­fah­rer erwar­tet daher ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

0,25 mg/​l‑Grenze überschritten

Höch­stadt a.d.Aisch – Am Sonn­tag­vor­mit­tag stell­ten Beam­te der Poli­zei Höch­stadt bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le eines 56 jäh­ri­gen Krad­fah­rers star­ken Alko­hol­ge­ruch fest. Bei der anschlie­ßen­den Atem­al­ko­hol­mes­sung stell­te sich ein Wert von 0,53 mg/​l her­aus. Die Wei­ter­fahrt muss­te daher unter­bun­den wer­den. Den Fahr­zeug­füh­rer erwar­tet nun ein Buß­geld­ver­fah­ren, sowie ein Monat Fahrverbot.