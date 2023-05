Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner hat­te die Ent­wid­mung der evan­ge­li­schen Sal­va­tor­kir­che in Bad Rodach im Got­tes­dienst am Sonn­tag, 7. Mai um 10.15 Uhr zur Chef­sa­che gemacht. Das Ende des Fei­erns von Got­tes­dien­sten an die­sem Ort wur­de wür­de­voll mit einem Got­tes­dienst began­gen. Nun steht dem Gebäu­de eine gro­ße Umbau­maß­nah­me bevor, denn aus der Kir­che am alten Fried­hof wird das neue Gemein­de­zen­trum St. Sal­va­tor wer­den. Das bis­he­ri­ge Gemein­de­haus und das Pfarr­amt zie­hen nach Fer­tig­stel­lung dort­hin um. Die Gemein­de­got­tes­dien­ste fin­den wie bis­her in der St. Johan­nis­kir­che in Bad Rodach statt.

Doro­thea Grei­ner betont: „Die Sal­va­tor­kir­che wird mit neu­em Leben erfüllt wer­den. Bei­spiel­haft hat die Kir­chen­ge­mein­de zusam­men mit Pfar­rer Chri­sti­an Rosen­zweig ein beson­ders gelun­ge­nes Kon­zept der Umnut­zung ent­wickelt. Die Kir­chen­ge­mein­de ist ein Vor­bild für ande­re Gemein­den, die in ähn­li­chen Pro­zes­sen ste­hen. Denn wir brau­chen weni­ger – doch schö­ne und mit Gemein­de­le­ben erfüll­te – Gebäude.“

Das zuletzt nur noch wenig genutz­te Kir­chen­ge­bäu­de wird samt Fas­sa­de neu in Stand gesetzt. Auch wer­den alle Ein­gän­ge wie­der in Gebrauch genom­men: Ein Zei­chen für die bewuss­te Öff­nung hin zu den Men­schen und zur Stadt. Im Inne­ren ent­steht durch die Frei­stel­lung der Fen­ster ein lich­ter Raum, der viel­fäl­ti­ge Mög­lich­kei­ten der Begeg­nung für die Kir­chen­ge­mein­de und die gesam­te Öffent­lich­keit schafft. Für solch einen bar­rie­re­frei­en Raum besteht in der Kom­mu­ne Bedarf. Der Glas­ku­bus als Haus-im-Haus-System ermög­licht – auch durch eine zwei­te ein­ge­zo­ge­ne Ebe­ne – den Blick in den frü­he­ren Kir­chen­raum hin­ein. Dies betont die geist­li­che Dimen­si­on der Gemein­de­ar­beit und sorgt für eine ganz beson­de­re Raumatmosphäre.

Zum Hin­ter­grund:

Zur evang.-luth. Kir­chen­ge­mein­de Bad Rodach gehö­ren rund 1.900 Gemein­de­glie­der. Haupt­kir­che ist die St. Johan­nis­kir­che. Die Sal­va­tor­kir­che liegt ca. 500m ent­fernt am alten Fried­hof; sie wur­de 1742 als „Got­tes­acker­kir­che“ erbaut und 1749 eingeweiht.