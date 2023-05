Die Abstim­mung des Aus­wahl­ver­fah­rens zur Kin­der­Uni 2023 an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth war wie­der sehr span­nend. Zehn Pro­fes­so­rin­nen und Pro­fes­so­ren hat­ten sich dem Ver­fah­ren gestellt und mit einem Foto und schlag­kräf­ti­gem Titel für ihren Bei­trag gewor­ben. Die Kin­der haben an die 3.000 Stim­men ver­ge­ben und ihre vier Wunsch­the­men ausgewählt:

Dies­mal wird es bei der Kin­der­Uni um Hexen­kes­sel, Son­nen­stür­me, Sport ist Mord? und auf­räu­men­de Robo­ter gehen.

Die Kin­der­Uni rich­tet sich an Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 2. bis 6. Jahr­gangs­stu­fe aller Schul­ar­ten. Start ist am 21. Juni 2023.

An der Uni­ver­si­tät Bay­reuth hat die Kin­der­Uni Tra­di­ti­on: Schon seit 2007 fin­det sie statt, stets mit action­rei­chen Vor­trä­gen und einer gro­ßen The­men­aus­wahl. Die Kin­der­Uni will die Neu­gier­de von Kin­dern auf­grei­fen und ihnen Wis­sen auf hohem Niveau mit Freu­de ver­mit­teln, die Begei­ste­rung der Kin­der für wis­sen­schaft­li­che Fra­ge­stel­lun­gen wecken, einen neu­en Bil­dungs­ort für Kin­der in der Regi­on erschlie­ßen und allen Kin­dern Zugang zu außer­schu­li­scher Bil­dung ermöglichen.

Datum/​Zeit/​Ort: 21. Juni, 28. Juni, 5. Juli, 12. Juli, 17.15 – 18.00 Uhr, Audi­max, Cam­pus der Uni Bayreuth.

Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung Ist nicht erfor­der­lich. Eltern müs­sen jedoch drau­ßen blei­ben, für sie gibt es ein attrak­ti­ves Begleitprogramm.

Das sind die aus­ge­wähl­ten Vor­trä­ge der Kin­der­Uni 2023:

TER­MIN: 21. JUNI 2023, 17.15 UHR:

Kin­der-Vor­trag: Che­mi­sche Expe­ri­men­te aus dem klein­sten Hexen­kes­sel der Welt

Prof. Dr. Anna Schenk, Phy­si­ka­li­sche Chemie:

Mit span­nen­den Expe­ri­men­ten tau­chen wir ein in die Welt von win­zig klei­nen Nano-Teil­chen mit ver­rück­ten Eigen­schaf­ten. Zwar sind die­se „Zwergen“-Teilchen für das mensch­li­che Auge unsicht­bar, doch begeg­nen sie uns im All­tag über­all. Wir wer­den in unse­rem „Hexen­kes­sel“ Nano-Teil­chen selbst her­stel­len und Gold in allen Far­ben erstrah­len las­sen. Außer­dem wol­len wir die win­zi­gen Teil­chen sicht­bar machen und die geheim­nis­vol­len Kräf­te ergrün­den, die im Nano-Kos­mos wirken.

TER­MIN: 28. JUNI 2023, 17.15 UHR:

Kin­der-Vor­trag: Von Funk­ver­bin­dun­gen durch Son­nen­stür­me und geheim­nis­vol­len Codes

Prof. Dr. Sascha Kurz, Wirtschaftsmathematik:

Wie kann man einen Mars-Rover steu­ern, wenn Son­nen­stür­me die Funk­ver­bin­dung stö­ren? Wie kön­nen Astro­nau­ten über tau­sen­de Kilo­me­ter Ent­fer­nung mit der Erde spre­chen? War­um kann man eine CD noch hören, auch wenn klei­ne Krat­zer dar­auf sind? Was „liest“ der Scan­ner an der Super­markt­kas­se eigentlich?

Ihr wer­det sehen, wie geheim­nis­vol­le Codes und ein biss­chen Mathe hel­fen kön­nen, Feh­ler in Nach­rich­ten zu erken­nen bzw. sogar zu korrigieren.

TER­MIN: 5. JULI 2023, 17.15 UHR:

Kin­der-Vor­trag: Sport ist Mord? Wie sich Bewe­gung auf dei­nen Kör­per auswirkt

Prof. Dr. Oth­mar Moser, Exer­cise Phy­sio­lo­gy and Metabolism:

In die­sem Vor­trag wer­den wir bespre­chen, war­um Men­schen, die regel­mä­ßig Sport machen, nicht frü­her ster­ben, son­dern im Gegen­teil, län­ger leben. Zugleich wer­den wir dis­ku­tie­ren, ob es bald eine Tablet­te geben kann, die den Sport erset­zen wird nach dem Mot­to: ich schaue fern und bewe­ge mich nicht, neh­me eine Tablet­te und mein Kör­per „glaubt“ Sport zu treiben.

TER­MIN: 12. JULI 2023, 17.15 UHR:

Kin­der-Vor­trag: Nie wie­der auf­räu­men! – Rob­bie macht´s

Prof. Dr. Nico­la Bil­stein, Mar­ke­ting & Dienstleistungsmanagement:

Soll­te ein Robo­ter dein Zim­mer auf­räu­men? Wie kannst du ent­schei­den, ob er das gut gemacht hat? Was pas­siert, wenn der Robo­ter einen Feh­ler macht? Wann ist Zim­mer­auf­räu­men eine Dienst­lei­stung und war­um bist du in dei­nem All­tag stän­dig von Dienst­lei­stun­gen umge­ben, zum Bei­spiel wenn du mit dem Bus zur Schu­le fährst, per Han­dy mit Freun­den tele­fo­nierst, bei Tik­Tok postest oder zum Arzt gehst?