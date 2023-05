Skate2gether in Anne­cy und eine Kli­ma­werk­statt in Bayreuth

Im Rah­men des inter­na­tio­na­len Jugend­aus­tauschs mit Bay­reuths Part­ner­städ­ten fin­den in die­sem Jahr ein Tref­fen jun­ger Skate­s­port-Begei­ster­ter im Alter von 14 bis 20 Jah­ren in Anne­cy und eine Kli­ma­werk­statt für 14- bis 18-Jäh­ri­ge in Bay­reuth statt. Für bei­de Ver­an­stal­tun­gen sind noch Plät­ze frei.

Nach­dem im August ver­gan­ge­nen Jah­res eine Grup­pe jun­ger Ska­te­rin­nen und Ska­ter aus Anne­cy in Bay­reuth zu Gast war und zusam­men mit dem Ver­ein Scho­ko erst­mals das Aus­tausch­pro­jekt „Skate2gether“ ver­an­stal­tet wur­de, steht nun vom 20. bis 27. August der Gegen­be­such der Bay­reu­ther Ska­te­rin­nen und Ska­ter auf dem Plan. Wäh­ren die­ser Woche wird in Anne­cy gemein­sam geska­tet, aber auch die Part­ner­stadt und deren Umge­bung wer­den erkun­det. Ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm ist zu erwar­ten. Neben den Jugend­li­chen aus Bay­reuth wer­den auch vom Ska­ten begei­ster­te jun­ge Men­schen aus Anne­cys slo­wa­ki­scher Part­ner­stadt Lip­tov­ský Mikulás am Aus­tausch­pro­jekt teilnehmen.

Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 250 Euro. Fort­ge­schrit­te­ne Fähig­kei­ten im Ska­ten sowie eine eige­ne Aus­rü­stung müs­sen vor­han­den sein. Kennt­nis­se der fran­zö­si­schen Spra­che sind nicht notwendig.

Kli­ma­werk­statt in Bayreuth

War­um nicht mal einen Jugend­aus­tausch mit wich­ti­gen The­men wie Nach­hal­tig­keit, Kli­ma- und Umwelt­schutz ver­bin­den? Die­ses Ziel hat sich das Amt für Kin­der, Jugend und Fami­lie für ein wei­te­res Aus­tausch­pro­jekt mit der fran­zö­si­schen Part­ner­stadt Anne­cy auf die Fah­nen geschrie­ben. Im Zuge einer „Kli­ma­werk­statt“ kom­men vom 31. Juli bis 6. August ins­ge­samt 14 Jugend­li­che aus Bay­reuth und Anne­cy in Bay­reuth zusam­men, um eine Woche lang gemein­sam Bay­reuth und sei­ne Umge­bung auf eine ande­re Art und Wei­se zu erkunden.

Das abwechs­lungs­rei­che Rah­men­pro­gramm beinhal­tet Aus­flü­ge und Work­shops, bei denen die Teil­neh­men­den viel dar­über erfah­ren kön­nen, was in der Regi­on Bay­reuth getan wird, um das Zusam­men­le­ben kli­ma­freund­lich und nach­hal­tig zu gestalten.

Neben­her wer­den Kon­tak­te zu Gleich­alt­ri­gen nach Anne­cy geknüpft, um die Städ­te­part­ner­schaft mit Leben zu erfül­len. Kennt­nis­se der fran­zö­si­schen Spra­che sind nicht zwin­gend erfor­der­lich. Die Kosten für die Teil­nah­me belau­fen sich auf 50 Euro.

Anmel­de­for­mu­la­re für „Skate2gether“ und die Kli­ma­werk­statt kön­nen online auf dem Fami­li­en­por­tal der Stadt Bay­reuth www​.fami​li​en​-in​-bay​reuth​.de (Rubrik „Frei­zeit, Kul­tur“ „Aus­tausch­pro­gram­me“) her­un­ter­ge­la­den werden.

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den ver­schie­de­nen Aus­tausch­pro­gram­men steht das Amt für Kin­der, Jugend und Fami­lie, Tele­fon 0921 25–1765, felix.​niegel@​stadt.​bayreuth.​de, zur Verfügung.