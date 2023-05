Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und ‑Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Her­zo­gen­au­rach – Auf dem Park­platz eines Super­mark­tes in der Erlan­ger Stra­ße ereig­ne­te sich am Sams­tag, gegen 10.50 Uhr, ein Ver­kehrs­un­fall mit Betei­li­gung eines Fahr­rad­fah­rers. Eine 35-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin fuhr den Park­platz ent­lang und stieß mit einem von rechts kom­men­den Rad­fah­rer zusam­men. Der Rad­fah­rer stürz­te auf den Asphalt. Die Auto­fah­re­rin ver­such­te noch Erste Hil­fe zu lei­sten. Jedoch stand der Rad­fah­rer auf, gab an, nicht ver­letzt zu sein und fuhr mit sei­nem Fahr­rad davon, ohne sei­ne Per­so­na­li­en anzu­ge­ben. Am Pkw ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeu­gen des Ver­kehrs­un­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei in Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/78090 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Unfall­flucht mit Folgen

Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen, gegen 02:30 Uhr wur­de die PI Höch­stadt von auf­merk­sa­men Zeu­gen über einen Unfall in der Erlan­ger Stra­ße in Höch­stadt infor­miert. Der Ver­un­fall­te hat­te die Kon­trol­le ver­lo­ren und war nach links auf den dor­ti­gen Fuß- und Rad­weg abge­kom­men, bevor er ein Ver­kehrs­zei­chen beschä­dig­te. Vor Ort konn­ten nur noch das beschä­dig­te Ver­kehrs­zei­chen, sowie diver­se Fahr­zeug­tei­le fest­ge­stellt wer­den. Der Unfall­fah­rer hat­te sich offen­sicht­lich uner­laubt entfernt.

Im Lau­fe der fol­gen­den Unfall­auf­nah­me erlang­ten die Beam­ten Kennt­nis­se über einen mög­li­chen Unfallverursacher.

Bei der Über­prü­fung von des­sen Wohn­an­schrift konn­te das beschä­dig­te Unfall­fahr­zeug, sowie der 18-jäh­ri­ge Fahr­zeug­len­ker ange­trof­fen wer­den. Der Grund für den Unfall und die fol­gen­de Flucht war schnell gefun­den. Ein Alko­hol­test ergab bei ihm über 2 Pro­mil­le. Er muss­te des­halb eine Blut­ent­nah­me, sowie die Sicher­stel­lung sei­nes Füh­rer­scheins über sich erge­hen lassen.

Neben meh­re­ren Straf­an­zei­gen erwar­tet den jun­gen Mann nun eine län­ge­re fahr­erlaub­nis­freie Zeit.