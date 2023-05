Kuli­na­ri­sche High­lights für den guten Zweck genießen

Das Bam­ber­ger Bene­fiz­din­ner geht in die näch­ste Run­de: Der För­der­ver­ein Sozia­le Stadt e.V. lädt am 24. Sep­tem­ber 2023 zum bereits sieb­ten Mal zu einem kuli­na­ri­schen und kul­tu­rel­len Hoch­ge­nuss für den guten Zweck in den Har­mo­nie­saal am Schillerplatz.

Die drei Bam­ber­ger Spit­zen­kö­che Jörn Wei­nert, Hoff­manns steak & fisch, Chri­sto­pher Kropf, Bam­ber­ger Köst­lich­kei­ten und Fabio Gali­zia, VITA, neh­men die Gäste im ein­zig­ar­ti­gen Ambi­en­te des Har­mo­nie­saals, wel­cher dan­kens­wer­ter Wei­se von Domi­nik Nakic, Geschäfts­füh­rer der Bam­ber­ger Con­gress + Event GmbH, zur Ver­fü­gung gestellt wird, wie­der mit auf eine kuli­na­ri­sche Rei­se mit erle­se­nen Weinen.

Für beste Unter­hal­tung sorgt das ensemble.92 mit sei­nem Pro­gramm „Män­ner“. In einer musi­ka­lisch-lite­ra­ri­schen Revue über eine bedroh­te Spe­zi­es gehen Hei­ke Schmitt, Dani­el Seni­uk, Kili­an Ell­ner, Johan­nes Klehr und Máty­ás Néme­th Fra­gen, wie „Braucht das Land neue Män­ner, weil sie alle Schwei­ne sind?“, „Ist der Mann wirk­lich das Pro­blem, wenn für ihn das Leben erst mit 66 Jah­ren anfängt?“, „Wol­len Frau­en wirk­lich lie­ber einen Cow­boy als Mann statt Scho­ko­la­de?“, „Stimmt es wirk­lich, dass Jungs nie wei­nen?“, „Krie­gen Män­ner wirk­lich kei­ne Kin­der?“ und „Und was wür­den Män­ner in die­ser Män­ner­welt immer wie­der tun?“, nach.

Der Erlös kommt vor allem Bil­dungs­an­ge­bo­ten im Fami­li­en­treff Löwen­zahn sowie in der Bas­KID­hall in den bei­den Sozia­le Stadt Gebie­ten Gereuth/​Hochgericht und Star­ken­feld zu Gute.

Info: Kar­ten zum Preis von 135,00 Euro sind ab sofort bei Nina Köh­ler tele­fo­nisch unter 09 51 87–14 44 oder per E‑Mail an nina.​koehler@​stadt.​bamberg.​de erhält­lich. Der För­der­ver­ein ist bemüht alle Reser­vie­rungs­wün­sche zu erfül­len, bit­tet jedoch um Ver­ständ­nis, dass aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den zunächst kom­plet­te Tisch­re­ser­vie­run­gen (8 Per­so­nen) bevor­zugt berück­sich­tigt werden.