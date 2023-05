Am 13.05.23 fin­det der 2. Spiel­tag des Baye­ri­schen Skat Ver­ban­des (BSkV) statt. Die Mann­schaft „Die Forel­len Forch­heim“ liegt nach dem 1. Spiel­tag auf einem guten 3. Platz mit 10:2 Punk­ten und muß am 13.05.23 in Coburg antre­ten. Geg­ner sind dort der „1. Skat­club Coburg I“ ( 2. Platz, 11:1 Punk­te), die „Skatspech­te Schnait­ten­bach“ (15. Platz, 2:10 Punk­te) und der „1.SC Din­kels­bühl“ (4. Platz, 9:3 Punkte).

Die Mann­schaft besteht aus 6 Spie­lern, von denen 4 direkt in den Spiel­be­trieb ein­grei­fen und 2 als Ersatz­spie­ler fun­gie­ren, gewis­ser­ma­ßen auf der Bank auf ihre Ein­wechs­lung warten.

Zur Mann­schaft „Die Forel­len Forch­heim“ gehören:

Burk­hard Send­ner (Het­zels­dorf)

Chri­stoph Sei­del (Forch­heim)

Die­ter Gon­scho­row­ski (Möh­ren­dorf)

Heinz Hof­mann (Bai­er­s­dorf)

Joa­chim Gün­ter (Forch­heim)

Johann Krö­ner (Wei­lers­bach)

Das Final­tur­nier fin­det für alle teil­neh­men­den Ver­ei­ne am 9. Sep­tem­ber 2023 am zen­tra­len Spiel­ort in Lauf statt.

Gespielt wer­den jeweils 4 Seri­en à 36 Spiele.

Die Forel­len Forch­heim tref­fen sich jeden Frei­tag ab 17:30 h im Pila­tus­hof in Hau­sen um ihrem Hob­by, dem Skat­spiel zu frö­nen. Inter­es­sen­ten kön­nen sich dort ein­fin­den oder unter 09131–206338 Kon­takt aufnehmen.

Tabel­le Bay­ern­li­ga Staf­fel Nord nach Spiel­tag 1

vg0887.dskv.de/aktuelles/1‑spieltag-bayernliga-nord/