Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Gegen­ver­kehr über­se­hen und von Fahr­bahn abgekommen

Küps – Am Sams­tag­mit­tag, gegen 12:15 Uhr, kam es auf der B173 zwi­schen Küps und Kro­nach zu einem Ver­kehrs­un­fall. Eine 22-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Kulm­bach über­sah beim Aus­sche­ren zum Über­ho­len einen in Gegen­rich­tung fah­ren­den VW Pas­sat, wes­halb es zu einer Berüh­rung der Außen­spie­gel kam. In der Fol­ge ver­lor die jun­ge Frau die Kon­trol­le über ihr Fahr­zeug, kam nach rechts von der Fahr­bahn ab, durch­fuhr einen Gra­ben, über­schlug sich und kam anschlie­ßend in einem Feld zum Lie­gen. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin wur­de von Unfall­zeu­gen aus dem Pkw befreit und anschlie­ßend mit einem Ret­tungs­wa­gen ins Kli­ni­kum Kro­nach ver­bracht. Das ver­un­fall­te Fahr­zeug wur­de von einem Abschlepp­dienst gebor­gen. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Unter Alko­hol­ein­fluss gefahren

Küps: Am Sams­tag gegen 02:00 Uhr stopp­te eine Strei­fe der Poli­zei Kro­nach in Küps einen 22 jäh­ri­gen Auto­fah­rer aus dem Land­kreis Lich­ten­fels. Bei der anschlie­ßen­den Ver­kehrs­kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass der jun­ge Mann sein Fahr­zeug mit knapp 0,9 Pro­mil­le führ­te. Auf­grund des­sen wur­de ihm die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Er muss nun mit einem emp­find­li­chen Buß­geld sowie einem ein­mo­na­ti­gen Fahr­ver­bot rechnen.

Fahr­rad entwendet

Kro­nach: Zwi­schen dem 05.05 und 12.05.2023 wur­de aus einer Tief­ga­ra­ge im Zoll­bühl­weg ein grau/​rotes E‑Bike der Mar­ke Cube ent­wen­det, wel­ches dort an einen Beton­pfo­sten geket­tet war. Zeu­gen die Hin­wei­se zum Stand­ort des Rades oder zum Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach in Ver­bin­dung zu setzen.

Zwei Deo­sprays gestohlen

Kro­nach: Am Frei­tag gegen 14:10 Uhr kam es in einem Super­markt in der Wei­ßen­brun­ner Stra­ße zu einem Laden­dieb­stahl. Der Täter, wel­cher durch den Laden­de­tek­tiv dabei beob­ach­tet wur­de als er zwei Deo­sprays in sei­ne Jacken­ta­sche steck­te, flüch­te­te nach des­sen Anspra­che. Auf­grund der vor­lie­gen­den Hin­wei­se zur Per­son, konn­te die­ser jedoch durch die Beam­ten der Poli­zei Kro­nach iden­ti­fi­ziert und an sei­nem Wohn­ort auch ange­trof­fen wer­den. Der Täter, ein 38 jäh­ri­ger aus Nord­hal­ben, muss sich nun wegen Laden­dieb­stahls verantworten.

Dach­rin­ne angefahren

Mark­tro­dach: Inner­halb der letz­ten Woche wur­de in der Haupt­stra­ße in Mark­tro­dach eine Dach­rin­ne ange­fah­ren und beschä­digt. Auf­grund der Anstoß­hö­he ist davon aus­zu­ge­hen, dass es sich beim unfall­ver­ur­sa­chen­den Fahr­zeug um einen Lkw han­del­te. Die Unfallört­lich­keit liegt an der Umlei­tungs­strecke der B173, wel­che aktu­ell nur für Anlie­ger frei­ge­ge­ben und für Lkw-Ver­kehr gesperrt ist. Zeu­gen die Hin­wei­se zum unfall­ver­ur­sa­chen­den Fahr­zeug oder zum Täter machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei Kro­nach zu melden.