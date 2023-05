Pra­xis­bei­spie­le für ener­ge­ti­sche Sanierungen

Am Mon­tag, 15. Mai 2023, um 16 Uhr besteht die Mög­lich­keit, eine sanier­tes denk­mal­ge­schütz­tes Acker­bür­ger­haus in Ple­ch zu besich­ti­gen. Erbaut im Jahr 1778 zählt das Acker­bür­ger­haus in Ple­ch zu einer Rei­he bedeu­ten­der Bau­ern­häu­ser in Ober­fran­ken. Ori­gi­nal­ge­treu wur­de es nach Denk­mal­schutz-Vor­ga­ben Anfang der 1990er Jah­re umfas­send restau­riert, wofür die Ober­fran­ken­stif­tung den Denk­mal­pfle­ge­preis ver­lieh. Bei der Besich­ti­gung der Außen­an­la­ge des Gebäu­des wird der Kreis­hei­mat­pfle­ger Heinz Stark von der Geschich­te des Gebäu­des, der Restau­rie­rung und Mög­lich­kei­ten der För­de­rung von denk­mal­ge­rech­ten Sanie­rungs- und Restau­rie­rungs­maß­nah­men berich­ten. Um Anmel­dung wird gebeten.

Die Besich­ti­gung eines ener­ge­tisch sanier­ten Pri­vat­hau­ses in Mistel­gau ist am Frei­tag, 19. Mai 2023, um 15:30 Uhr mög­lich. In Mistel­gau wird seit 2020 ein Haus aus dem Jahr 1933 auf­wen­dig in Eigen­re­gie kern­sa­niert. Nach umfas­sen­der Pla­nung durch einen Ener­gie­be­ra­ter wird das Gebäu­de der­zeit ener­ge­tisch ertüch­tigt. Neben neu­er Elek­trik, Aus­tausch der Was­ser­lei­tun­gen und Fen­ster, sticht beson­ders das The­ma Hei­zung her­vor. Die alte Ölhei­zung wird gegen eine Wär­me­pum­pe inklu­si­ve Decken­hei­zung und was­ser­ge­führ­tem Kamin­ofen getauscht. Die Bau­leu­te freu­en sich, auf ihrer Bau­stel­le Rede und Ant­wort zu ihren Sanie­rungs­maß­nah­men zu ste­hen. Eine Anmel­dung ist erforderlich.

Eben­falls in Mistel­gau ist am Sonn­tag, 21. Mai, von 14 bis 17 Uhr ein sanier­tes Fen­ster­schür­zen­haus zu besich­ti­gen. 1837 erbaut, war­tet das Haus in der Bahn­hof­stra­ße 5 in Mistel­gau mit einer regio­na­len Beson­der­heit auf: vier ein­zig­ar­ti­ge und kunst­voll aus­ge­stal­te­te Fen­ster­schür­zen. Dem Erhalt die­ses und vie­ler wei­te­rer Häu­ser sei­ner Art hat sich der Ver­ein „Ret­tet die Fach­werk- und Sand­stein­häu­ser! e.V.“ ver­schrie­ben. So erwarb er das Haus in der Bahn­hof­stra­ße, um es unter dem Mot­to „Woh­nen im Denk­mal“ einer neu­en Nut­zung zuzu­füh­ren. Bei der Besich­ti­gung erfah­ren die Besu­cher Inter­es­san­tes über die Geschich­te der Fen­ster­schür­zen, aber auch über den Sanie­rungs­pro­zess eines denk­mal­ge­schütz­ten Sandsteinhauses.

Die Bock­müh­le bei Haag, die mitt­ler­wei­le ein Archi­tek­tur­bü­ro beher­bergt, ist am Mon­tag, 22. Mai 2023, um 18:30 zu besich­ti­gen. Der Archi­tekt Ste­fan Hei­den­reich berich­tet über die Sanie­rung und jet­zi­ge Nut­zung des impo­san­ten Sand­stein­ge­bäu­des aus dem Jahr 1839 und hat sicher­lich auch ein paar Tipps aus sei­nem Berufs­all­tag dabei. Um Anmel­dung wird gebeten.

Am Don­ners­tag, 25. Mai 2023, um 17 Uhr zeigt Bür­ger­mei­ster Claus Mey­er eines der älte­sten Gebäu­de der Stadt Bet­zen­stein, das soge­nann­te Maa­sen­haus, und berich­tet viel Inter­es­san­tes über die Bemü­hun­gen der Stadt beim Erhalt alter Gebäu­de. Seit einer umfang­rei­chen denk­mal­ge­rech­ten Sanie­rung befin­det sich im Maa­sen­haus neben dem Tou­ris­mus­bü­ro ein Ver­an­stal­tungs­raum sowie eine Aus­stel­lung zur Stadt­ge­schich­te. Für die Sanie­rung und Umnut­zung des Hau­ses erhielt die Stadt Bet­zen­stein 2015 den Staats­preis für Dorf­er­neue­rung und Bau­kul­tur. über die Bemü­hun­gen der Stadt beim Erhalt alter Gebäu­de in Bet­zen­stein. Eine Anmel­dung ist erforderlich.

Zu den Besich­ti­gun­gen anmel­den kön­nen Sie sich im Inter­net unter dem Link https://​hausund​hof​.bay​ern/​a​k​t​i​o​n​s​t​a​g​e​2​0​23/. Die jewei­li­gen Adres­sen erhal­ten Sie mit der Anmeldung.

Die Ver­an­stal­tun­gen sind Teil der Akti­ons­ta­ge Sanie­rung und fin­den in Koope­ra­ti­on der Land­krei­se und Städ­te Bay­reuth, Hof und Wun­sie­del statt. Sie wer­den geför­dert mit Mit­teln des Regio­nal­ma­nage­ments aus dem Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie. Das gesam­te Pro­gramm der „Akti­ons­ta­ge Sanie­rung“ fin­det sich im Inter­net unter https://​hausund​hof​.bay​ern/​a​k​t​i​o​n​s​t​a​g​e​2​023. Das regio­na­le Pro­gramm in Stadt und Land­kreis Bay­reuth kann auf dem Event­por­tal für Stadt und Land­kreis Bay­reuth www​.regi​on​-bay​reuth​.de abge­ru­fen werden.