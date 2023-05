Ämter infor­mie­ren über Fördermöglichkeiten

Mit dem neu auf­ge­setz­ten Baye­ri­schen Pro­gramm Tier­wohl (Bay­Pro­Tier) soll ein Bei­trag gelei­stet wer­den, die land­wirt­schaft­li­chen Unter­neh­men bei der Umset­zung der erhöh­ten Anfor­de­run­gen an das Tier­wohl zu unter­stüt­zen. Dafür bie­ten die Ämter für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten ab 23. Mai 2023 meh­re­re Online-Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen an.

Infos zu Bay­Pro­Tier für Betrie­be mit Mutterkuhhaltung

Am Don­ners­tag, 1. Juni 2023 um 19 Uhr und am Mon­tag, 5. Juni 2023 um 19 Uhr fin­det jeweils eine inhalt­lich glei­che Online-Info­ver­an­stal­tung für Betrie­be mit Mut­ter­kuh­hal­tung statt. Dabei wird das För­der­pro­gramm vor­ge­stellt sowie Infor­ma­tio­nen zur Antrag­stel­lung gege­ben. Fer­ner wird auf die erfor­der­li­chen Qua­li­täts­re­ge­lun­gen ein­ge­gan­gen (z.B. GQ Bay­ern oder Baye­ri­sches Bio­sie­gel). Ver­an­stal­ter ist das Sach­ge­biet 2.3T des AELF Regens­burg-Schwan­dorf in Koope­ra­ti­on mit den Ämtern für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten, der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Land­wirt­schaft und dem Fleisch­rin­der­ver­band Bayern.

Inter­es­sier­te Tier­hal­ter kön­nen sich unter www​.wei​ter​bil​dung​.bay​ern​.de anmel­den, die Anmel­de­frist endet jeweils zwei Tage vor dem Veranstaltungstermin.

Infos zu Bay­Pro­Tier für Betrie­be mit Rindermast

Am Diens­tag, 23. Mai 2023 um 19.30 Uhr infor­mie­ren die über­re­gio­na­len Sach­ge­bie­te 2.3T zusam­men mit den ÄELF in einer Online-Ver­an­stal­tung über das Bay­Pro­Tier für Betrie­be mit Rindermast.

Inter­es­sier­te Tier­hal­ter kön­nen sich unter www​.wei​ter​bil​dung​.bay​ern​.de anmel­den, die Anmel­de­frist endet am 21. Mai 2023.