Im Herbst des letz­ten Jah­res star­te­ten die Bau­maß­nah­men auf dem ehe­ma­li­gen Gelän­de des Bay­Wa-Getrei­de­spei­chers in der Orts­mit­te Hirschaids mit umfang­rei­chen Abbruch- / Tief­bau­ar­bei­ten und der Brun­nen­boh­rung für die geplan­te Grund­was­ser-Wär­me­pum­pe. Im Janu­ar 2023 erfolg­te die Fer­tig­stel­lung der Boden­plat­te inklu­si­ve der Ver­le­gung inno­va­ti­ver „Anti-Erschüt­te­rungs­mat­ten“, sodass bereits Anfang März mit dem Bau des Holz­kor­pus begon­nen wer­den konn­te. Bin­nen weni­ger Wochen wur­de das gesam­te Gebäu­de errich­tet inklu­si­ve der Dach­decker­ar­bei­ten. Beson­ders beein­druckend war die Stroh­ein­blas­däm­mung mit der Ein­brin­gung von acht Ton­nen Stroh inner­halb von zwei Tagen als natür­li­che, höch­st­ef­fek­ti­ve Dämm- und Isolierungsart.

Zum Richt­fest begrüß­te der Bau­herr Frank Seu­ling die erschie­ne­nen Gäste im Roh­bau der neu­en, mul­ti­funk­tio­na­len Ver­an­stal­tungs­are­na und wür­dig­te den Ein­satz und die Unter­stüt­zung der zahl­rei­chen Mit­wir­ken­den am Gesamt­pro­jekt. Es folg­te ein inter­es­san­ter Impuls­vor­trag von Archi­tekt Georg Schei­cher aus Öster­reich dar­über, was eine kli­ma­neu­tra­le, nach­hal­ti­ge Bau­phi­lo­so­phie aus­macht und wes­halb der Neu­bau der Ver­an­stal­tungs­are­na als soge­nann­tes „Zero Car­bon Buil­ding“ bezeich­net wer­den darf. Im Anschluss beton­te der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz, der sich maß­geb­lich für zwei För­de­run­gen für das Pro­jekt ein­ge­setzt hat, wie wich­tig und ent­schei­dend die Eta­blie­rung außer­schu­li­scher Lern­or­te als Ergän­zung des Schul­sy­stems ins­be­son­de­re im Bereich MINT und Digi­ta­li­sie­rung ist. Abschlie­ßend dank­te auch der Hirschai­der Bür­ger­mei­ster Klaus Homann Herrn Schwarz noch­mals per­sön­lich für sei­nen Ein­satz und beton­te die Chan­ce, Hirschaid suk­zes­si­ve zu einem bedeu­ten­den Bil­dungs­stand­ort in der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg ent­wickeln zu kön­nen. Die Reden und Gruß­wor­te wur­den von der Schul­band der Real­schu­le Hirschaid mit drei moder­nen Musik­stücken umrahmt. Höhe­punkt und Abschluss des offi­zi­el­len Teils war der Vor­trag des Richt­spruchs durch den Zim­me­rer­mei­ster der Fir­ma O.LUX aus Roth in Mittelfranken.

Der Neu­bau der nach­hal­ti­gen, mul­ti­funk­tio­na­len Ver­an­stal­tungs­are­na wur­de vom Bun­des­um­welt­mi­ni­ste­ri­um mit einer Mil­li­on Euro geför­dert. Die Bau­maß­nah­me stellt den ersten Bau­ab­schnitt für das geplan­te „MINT-Zen­trum Hirschaid“ dar. Bau­ab­schnitt 2 beinhal­tet die Sanie­rung des Bestands­ge­bäu­des, wel­ches vor­mals als Getrei­de­spei­cher genutzt und vor eini­gen Jah­ren von den Brü­dern Frank und Bernd Seu­ling erwor­ben wur­de. Die Idee ist, dass im neu­en Gebäu­de­en­sem­ble zukünf­tig ver­schie­den­ste Bil­dungs­an­ge­bo­te für MINT (Mathe­ma­tik, Infor­ma­tik, Natur­wis­sen­schaf­ten, Tech­nik) und Digi­ta­li­sie­rung für unter­schied­li­che Ziel­grup­pen ver­or­tet wer­den. Eine erste, kon­kre­te Umset­zungs­maß­nah­me wird vor­aus­sicht­lich die Rea­li­sie­rung eines „TUMO-Lern­zen­trums“ für Jugend­li­che sein, wofür eine wei­te­re För­de­rung des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums für Bil­dung und For­schung in Höhe von ins­ge­samt 7,5 Mil­lio­nen Euro (1,5 Mil­lio­nen Euro pro Jahr für den Betrieb) in Aus­sicht gestellt wur­de. Das Pro­jekt­team um Frank Seu­ling beschäf­tigt sich aktu­ell mit der Gestal­tung des För­der­mo­dells unter Berück­sich­ti­gung der spe­zi­fi­schen För­der­be­din­gun­gen sowie der Anfor­de­run­gen des TUMO-Fran­chise­kon­zepts an den zukünf­ti­gen Betrei­ber in Hirschaid.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Bau­pro­jekt unter www​.fran​cum​.eu und zum geplan­ten Nut­zungs­kon­zept unter www​.mint​-zen​trum​-hirschaid​.de.