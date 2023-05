In Schlüs­sel­bran­chen wie Gewer­be, Han­del, Gesund­heits- und Sozi­al­we­sen oder Ver­wal­tung herrscht in der Regi­on Erlan­gen und Erlan­gen-Höch­stadt gro­ßer Aus­bil­dungs­be­darf, wie Simon Deich­sel von der Agen­tur für Arbeit auf dem 41. „Forum Aus­bil­dung“ im Land­rats­amt in der Halb­jah­res­bi­lanz berich­tet: „Der Trend vom Aus­bil­dungs­markt zum Bewer­ber­markt hält an. Auf jeden Bewer­ber kom­men zwei Aus­bil­dungs­stel­len.“ Wäh­rend die Zahl der Aus­bil­dungs­stel­len wie­der deut­lich gestie­gen ist, konn­te bei den gemel­de­ten Bewer­be­rin­nen und Bewer­bern nur ein gerin­ge­rer Anstieg fest­ge­stellt werden.

Die Sta­ti­stik der Bun­des­agen­tur für Arbeit ver­rät auch, dass annä­hernd ein Drit­tel aller Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber eine unge­för­der­te Berufs­aus­bil­dung beginnt. Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter von Arbeits­agen­tur, IHK, Hand­werks­kam­mer und Beruf­li­chem Schul­zen­trum dis­ku­tier­ten über die aktu­el­le Situa­ti­on auf dem Aus­bil­dungs­stel­len­markt im Land­kreis. Ein Schwer­punkt der Ver­an­stal­tung war die Vor­stel­lung von Mög­lich­kei­ten zur Qua­li­fi­zie­rung, Aus­bil­dung und Wei­ter­bil­dung in Teil­zeit. Unter­neh­men müs­sen heu­te stär­ker als frü­her aktiv um Jugend­li­che wer­ben. Die Arbeits­agen­tur ver­su­che ver­stärkt, auch jun­ge Flücht­lin­ge an den Aus­bil­dungs- und Arbeits­markt heranzuführen.

Die Bil­dungs­re­gio­nen in Bay­ern sol­len dazu bei­tra­gen, Bil­dungs­an­ge­bo­te bes­ser auf die Bedürf­nis­se der Regio­nen abzu­stim­men und den Zugang zu Bil­dung zu ver­bes­sern. Ziel ist auch, die Über­gän­ge zwi­schen der ver­schie­de­nen Schul­ar­ten zu erleich­tern und Mög­lich­kei­ten der Wei­ter­bil­dung aufzuzeigen.

Seit 2002 gibt es das halb­jähr­lich tagen­de Forum Aus­bil­dung im Land­kreis Erlangen-Höchstadt.