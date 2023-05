Vom Krie­ger über die Kobra in den her­ab­schau­en­den Hund – Baum­wip­fel­pfad Stei­ger­wald lädt ab Juni 2023 zum Sun­set Yoga auf der Plattform

Ebrach – Hund und Kobra auf dem Baum­wip­fel­pfad? Was auf den ersten Blick ver­wir­ren mag, sind Bezeich­nun­gen für Kör­per­stel­lun­gen aus dem Yoga, den soge­nann­ten Asa­nas: Ab Juni genie­ßen Teilnehmer*innen der 5‑wöchigen Ver­an­stal­tungs­rei­he Sun­set Yoga eben die­se und noch mehr Asa­nas, Pra­na­ya­mas (Atem­übun­gen) und vor allem Sava­s­a­na, die Ent­span­nung, hoch über den Wip­feln der Bäu­me – unter pro­fes­sio­nel­ler Anlei­tung der Yoga­leh­re­rin Kathi Gocht von Yoga Vidya Bamberg.

Sava­s­a­na über den Wipfeln

In ins­ge­samt fünf 90-minü­ti­gen Ein­hei­ten kön­nen Inter­es­sier­te ab Mitt­woch, den 07. Juni 2023, in die Welt von Yoga, Medi­ta­ti­on und Ent­span­nung ein­tau­chen und sich selbst etwas Gutes tun. „Der Sans­krit­be­griff Yoga bedeu­tet so viel wie Har­mo­nie von Kör­per, Geist und See­le… und wo lie­ße sich das bes­ser erle­ben als in der Natur, an der fri­schen Luft und mit atem­be­rau­ben­der Aus­sicht?“, so Kathi Gocht, Lei­te­rin von Yoga Vidya Bam­berg. Gocht ergänzt: „Der Kurs rich­tet sich an Anfän­ger und Wie­der­ein­stei­ger, aber auch für geüb­te­re Yogis und Yog­i­n­is fin­den wir die pas­sen­de Variation.“

Die Ein­hei­ten sind ein­zeln à 18,00 € oder ver­gün­stigt im 5er-Block à 80,00 € buch­bar (inkl. MwSt.). „Wir freu­en uns sehr, dass wir wie­der Yoga auf unse­rem Baum­wip­fel­pfad anbie­ten kön­nen. Und wer weiß, wenn die Nach­fra­ge da ist, lie­ße sich das Ange­bot viel­leicht sogar dau­er­haft auf die Platt­form brin­gen“, weiß San­dra Fischer, Lei­te­rin des Baum­wip­fel­pfads in Ebrach verschmitzt.

In der Tat ist das Sun­set Yoga bereits einen Monat vor Start gut gebucht – wer sich noch einen der begehr­ten Plät­ze sichern möch­te, kann sich über den Ver­an­stal­tungs­ka­len­der 2023 des Baum­wip­fel­pfads für den 07.06, 14.06., 21.06., 28.06., und 05.07., je 17:45 – 19:15 Uhr, anmelden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter: www​.baum​wip​fel​pfad​stei​ger​wald​.de