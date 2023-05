Am letz­ten April-Wochen­en­de fand im bran­den­bur­gi­schen Lauch­ham­mer die Deut­sche Mei­ster­schaft der Senio­ren im Kraft­drei­kampf statt. Klaus Freund, der Alt­mei­ster des AC Bava­ria Forch­heim, woll­te es hier eben­falls noch ein­mal wis­sen. In der Klas­se der Senio­ren II bis 105 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht stell­te er sich der star­ken Kon­kur­renz – und das sehr erfolgreich!

Lan­ge hader­te Klaus Freund mit sich, ob er auf­grund ver­schie­de­ner Ver­let­zun­gen und kör­per­li­cher Beschwer­den über­haupt noch­mal auf die natio­na­le Büh­ne tre­ten soll­te. Doch durch die Unter­stüt­zung sei­nes Trai­ners Chri­stoph See­feld und sei­ner Team­ka­me­ra­den des AC Bava­ria Forch­heim pack­te ihn das Feu­er schließ­lich wie­der. Den­noch stieg bei Freund bis zuletzt die Anspan­nung, je näher der Wett­kampf rück­te. „So ner­vös war ich vor einem Wett­kampf noch nie!“, ver­ab­schie­de­te sich der 58-Jäh­ri­ge nach der letz­ten Trai­nings­ein­heit vor der deut­schen Meisterschaft.

Am Tag des Wett­kampfs galt es nun, die Anspan­nung in Kon­zen­tra­ti­on und das vie­le har­te Trai­ning in Erfol­ge umzu­mün­zen. Der Wett­kampf star­te­te, wie immer, mit der Knie­beu­ge. Nach einer schö­nen Eröff­nung mit 150 Kilo­gramm und dar­auf­fol­gen­den 162,5 Kilo­gramm in Ver­such Num­mer zwei, ließ sich Freund 175 Kilo­gramm auf­le­gen. Und obwohl er wäh­rend des Trai­nings in der Knie­beu­ge das eine oder ande­re Mal an sei­ne Gren­zen kam, konn­te der Ath­let des ACB auch die­ses Gewicht gül­tig bewe­gen – die erste Hür­de des Wett­kamp­fes war genommen!

Wei­ter ging es beim Bank­drücken. Nach soli­den 115 Kilo­gramm im ersten und wei­te­ren gül­ti­gen 122,5 Kilo­gramm im zwei­ten Ver­such, waren nur die 130 Kilo­gramm in Ver­such drei lei­der zu schwer. Den­noch zeich­ne­te sich ab: Klaus Freund, der „Bär von Ker­s­bach“ wie er lie­be­voll genannt wird, war auf Treppchenkurs!

Dies ent­schied sich nun im Kreuz­he­ben. Nach­dem Freund auch hier eine blitz­saube­re Serie von 190, 202,5 und schließ­lich 215 Kilo­gramm gül­tig in die Wer­tung brach­te, konn­te er sei­ner Freu­de frei­en Lauf las­sen. Nicht nur war ihm ein fast per­fek­ter Wett­kampf mit acht von neun gül­ti­gen Ver­su­chen gelun­gen, er belegt mit einer Gesamt­lei­stung von 512,5 Kilo­gramm auch den zwei­ten Platz sei­ner Klas­se und wird deut­scher Vizemeister!