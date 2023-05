BAY­REUTH. Am Mitt­woch­nach­mit­tag ereig­ne­te sich ein Ver­kehrs­un­fall in der Uni­ver­si­täts­stra­ße in Bay­reuth, bei dem ein Auto mit einer Ampel kol­li­dier­te. Der Fah­rer starb kur­ze Zeit spä­ter in einem Krankenhaus.

Der 78-Jäh­ri­ge befuhr am Mitt­woch, 16.30 Uhr, die Uni­ver­si­täts­stra­ße Rich­tung Süden. Auf Höhe der Dok­tor-Klaus-Die­ter-Wolff-Stra­ße über­fuhr der Mann einen Bord­stein und kol­li­dier­te mit einer Ampel. Im Fahr­zeug befan­den sich außer­dem sei­ne 76-jäh­ri­ge Ehe­frau sowie ein Hund. Neben meh­re­ren Strei­fen der Poli­zei Bay­reuth-Stadt kamen 20 Kräf­te der Feu­er­wehr an die Unfall­stel­le und bar­gen die bei­den Insas­sen des Ford. Um die medi­zi­ni­sche Betreu­ung des Ehe­paa­res küm­mer­ten sich vor Ort ein Not­arzt und die Besat­zung zwei­er Ret­tungs­wa­gen. Der Fah­rer muss­te an der Unfall­stel­le reani­miert wer­den und starb kur­ze Zeit spä­ter in der Not­auf­nah­me eines Kran­ken­hau­ses. Sei­ne Ehe­frau erlitt leich­te Ver­let­zun­gen und kam zur Behand­lung eben­falls in ein Kran­ken­haus. Der Hund fand zwi­schen­zeit­lich Obhut in einem Tierheim.

Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth kam ein Gut­ach­ter an die Unfall­stel­le, um die Beam­ten bei der Klä­rung der Unfall­ur­sa­che zu unter­stüt­zen. Der­zeit gehen die­se davon aus, dass eine medi­zi­ni­sche Ursa­che sowohl zu dem Unfall, als auch zum Tod des 78-Jäh­ri­gen geführt hat. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.