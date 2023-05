Frü­he­re Stadt­rä­tin Hart­wig fei­ert 65. Geburtstag

Die frü­he­re Stadt­rä­tin Bir­git Hart­wig fei­ert am Mitt­woch, 10. Mai, ihren 65. Geburts­tag. Glück­wün­sche erreich­ten sie aus dem Rat­haus von Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik. Als Nach­rücke­rin kam die Sozi­al­päd­ago­gin im Dezem­ber 2004 in den Stadt­rat und gehör­te ihm bis April 2020 an. Ihr beson­de­res Augen­merk galt stets den The­men Kul­tur, Bil­dung, Jugend und Ehren­amt. Dem­zu­fol­ge gehör­te sie dem Kul­tur- und Freizeit‑, dem Schul­aus­schuss sowie dem Jugend­hil­fe­aus­schuss an.

Die Anbin­dung des Jugend­treffs Innen­stadt an das E‑Werk mit der Betreu­ung durch Street­wor­ker oder auch die Ret­tungs­in­sel gegen sexu­el­le Gewalt auf der Berg­kirch­weih (heu­te Safe Space) ent­stan­den unter ande­rem auch durch Hart­wigs Ein­satz. Jahr­zehn­te wirk­te sie zudem an der Spit­ze des Ver­eins Not­ruf und Bera­tung für ver­ge­wal­tig­te Mäd­chen und Frauen.

Ziel­ge­rich­tet gie­ßen: Bäu­me wer­den mit Feuch­te­sen­so­ren ausgerüstet

Hohe Tem­pe­ra­tu­ren im Som­mer – neben den Men­schen lei­den auch die Bäu­me unter der extre­men Hit­ze. Um die grü­nen Schat­ten­spen­der ziel­ge­recht mit Was­ser zu ver­sor­gen, gibt es jetzt bei der Stadt Erlan­gen eine inno­va­ti­ve Metho­de: Die Bäu­me wer­den künf­tig ziel­ge­rich­tet und nur bei Bedarf gegos­sen. Mög­lich machen dies Feuch­te­sen­so­ren. Sie wer­den 10, 40 und 60 cm tief im Boden ein­ge­gra­ben, um die Feuch­tig­keit elek­tro­nisch zu mes­sen. Die Abtei­lung Stadt­grün ver­baut bzw. ver­gräbt der­zeit im Rah­men des „Sen­sor­pro­jekts“ 70 sol­cher Feuch­te­sen­so­ren und 16 Wet­ter­sta­tio­nen. Die durch das Mess­netz erho­be­nen Daten wer­den in einer Daten­bank gespei­chert und einem KI-Algo­rith­mus als Grund­la­ge für Pro­gno­sen zuge­führt. In den Algo­rith­mus flie­ßen noch wei­te­re Infor­ma­ti­ons­quel­len wie zum Bei­spiel die Daten des Deut­schen Wet­ter­dien­stes. Die Daten wer­den über ein loka­les Netz der Stadt­wer­ke und aus wei­ter ent­fern­ten Gebie­ten der Stadt über das spe­zi­el­le Maschi­nen­netz „Nar­row­band IoT“ von Voda­fone in Echt­zeit über­mit­telt. Als Ergeb­nis erhält die Abtei­lung Stadt­grün eine Gieß­emp­feh­lung für den jewei­li­gen Stand­ort. Und: Die­ser wis­sen­schaft­li­che Trans­fer wird der­zeit von einem Dok­to­ran­den im Rah­men sei­ner Pro­mo­ti­on erarbeitet.

Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth: „Die Abtei­lung Stadt­grün ver­sorgt zwi­schen März und Okto­ber aktu­ell 1.600 Jung­bäu­me mit Was­ser. Hier­zu wur­den drei Gieß­rou­ten ein­ge­rich­tet, die in einem Tur­nus von 14 Tagen die Stand­or­te anfah­ren.“ Durch die Feuch­te­sen­so­ren wer­den für die Abtei­lung Stadt­grün wich­ti­ge Fra­gen beant­wor­tet wie zum Bei­spiel, wie feucht der Unter­grund im Bereich des Wur­zel­bal­lens ist oder ob genü­gend Feuch­tig­keit vor­han­den ist. „Die Feuch­te­sen­so­ren hel­fen uns, genau die­se Fra­gen zu beant­wor­ten und immer dann zu gie­ßen, wenn es not­wen­dig ist“, ergänzt der Bür­ger­mei­ster. Hilf­reich sind auch die soge­nann­ten Kli­ma­sta­tio­nen. Sie fun­gie­ren als Regen­mes­ser und wer­den in jedem der 16 Pfle­ge­be­zir­ke auf­ge­stellt. „Für Erlan­gen gibt es kei­ne offi­zi­el­le Messtel­le für Nie­der­schlag. Daher haben wir auch eine Infor­ma­ti­on dar­über, wo wie­viel Was­ser gefal­len ist. Das ist jetzt anders“, erklärt Volleth.

Das Pro­jekt wird von der Abtei­lung Stadt­grün in Koope­ra­ti­on mit dem städ­ti­schen Amt für Digi­ta­li­sie­rung und Infor­ma­ti­ons­tech­nik, den Erlan­ger Stadt­wer­ken, dem Mobil­funk­an­bie­ter Voda­fone und der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät (FAU) Erlan­gen-Nürn­berg durch­ge­führt. Bereits 2019 hat­te die Stadt als Semi­nar­part­ner am Mad­Lab der FAU teil­ge­nom­men. Die Pro­jekt­idee: „Boden­feuch­te im Wur­zel­raum – wie­viel Was­ser ist vor­han­den?“ Im Rah­men einer Semi­nar­ar­beit von Stu­die­ren­den sind dann drei Sen­so­ren instal­liert wor­den. Im Jahr 2021 folg­te die Teil­nah­me am Wett­be­werb „kom­mu­nal­di­gi­tal“ mit der Idee „Smar­tes Sen­sor­netz zur Über­wa­chung der Was­ser­ver­füg­bar­keit von Bäu­men“. Für Mit­tel­fran­ken hat­te die Stadt Erlan­gen den 1. Preis gewon­nen, ver­bun­den mit einem För­der­be­trag von knapp 400.000 Euro. Letz­tes Jahr star­te­te das Pro­jekt, seit April wer­den Sen­so­ren ver­baut und Kli­ma­sta­tio­nen zur Nie­der­schlags­mes­sung aufgestellt.

4. Klas­se aus Frau­en­au­rach im Rathaus

Die 4. Klas­se der Grund­schu­le Frau­en­au­rach ist am Don­ners­tag, 11. Mai, zu Gast im Rat­haus. Am Mor­gen begrüßt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik die jun­gen Erlan­ge­rin­nen und Erlanger.

21. Nord­baye­ri­sches Forum „Gesund­heit und Sicher­heit bei der Arbeit“ tagt

Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik begrüßt am Don­ners­tag, 11. Mai, die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer des 21. Nord­baye­ri­schen Forums „Gesund­heit und Sicher­heit bei der Arbeit“ im Kreuz+Quer (Boh­len­platz). Bis Frei­tag, 12. Mai, geht es in ver­schie­de­nen Vor­trä­gen um The­men wie neue Rege­lun­gen zu Mut­ter­schutz und Arbeits­schutz, Imp­fen oder den Umgang mit krebs­er­zeu­gen­den Gefahrstoffen.

Aus­stel­lung „Ret­tet die Welt…“ in der W.i.R.

In der Städ­ti­schen Wirt­schafts­schu­le im Röthel­heim­park (W.i.R.) wird am Frei­tag, 12. Mai, die Aus­stel­lung „Ret­tet die Welt … zumin­dest ein biss­chen“ der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern e. V. eröff­net. Sie ist bis 25. Mai dort zu sehen. Ob Was­ser, Roh­stof­fe oder Ener­gie – jeder ver­braucht Res­sour­cen. Jeden Tag. Weit mehr als man eigent­lich ahnt. Doch wel­chen Preis zah­len Men­schen und Umwelt für den Res­sour­cen­hun­ger die­ses Lebens­stils? Und was kann jeder Ein­zel­ne tun, um den Roh­stoff­ver­brauch wirk­sam und nach­hal­tig zu redu­zie­ren? Die Aus­stel­lung gibt pas­sen­de Ant­wor­ten und vie­le Tipps, wo im All­tag ange­setzt wer­den kann.

DLRG fei­ert 50. Geburts­tag und weiht neu­es Zen­trum ein

Die Deut­sche Lebens­ret­tungs­ge­sell­schaft (DLRG) in Dechs­endorf fei­ert am Sams­tag, 13. Mai, ihren 50. Geburts­tag und weiht offi­zi­ell ihr neu­es Gebäu­de, das Was­ser­ret­tungs­zen­trum in der Natur­bad­stra­ße, ein. Außer­dem wird ein neu­es Ret­tungs­boot getauft. Die Glück­wün­sche der Stadt über­bringt Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth.

Von 10:00 bis 16:00 Uhr laden die Was­ser­ret­ter ein, sich das neue Gebäu­de anzu­schau­en. Auch Ein­satz­übun­gen wer­den vor­ge­führt. Um 13:30 Uhr fin­det ein Fest­akt mit Bay­erns Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann statt.

Wirt­schafts­re­fe­rent besucht Heimatministerium

Das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um der Finan­zen und für Hei­mat in Nürn­berg ver­an­stal­tet am Sams­tag, 13. Mai, einen Tag der offe­nen Tür. Einer Ein­la­dung dazu folgt Erlan­gens Wirt­schafts- und Finanz­re­fe­rent Kon­rad Beugel.

OB besucht Gemeindezentrum-Einweihung

Die Evan­ge­lisch-Frei­kirch­li­che Gemein­de (Bap­ti­sten) Erlan­gen fei­ert am Sonn­tag, 14. Mai, die Ein­wei­hung ihres neu­en Gemein­de­zen­trums mit einem Fest­got­tes­dienst. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik nimmt dar­an teil und gra­tu­liert für die Stadt.

Ein­füh­rung neu­er Deka­ne am Sonntag

Das Evan­ge­lisch-Luthe­ri­sche Deka­nat Erlan­gen lädt am Sonn­tag, 14. Mai, im Kreuz + Quer zum Ein­füh­rungs­got­tes­dienst der neu­en Deka­ne Bern­hard Petry, Ger­hild Rüger sowie Karo­la und Oli­ver Schürr­le ein. Für die Stadt Erlan­gen nimmt Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth teil.

Schloss­gar­ten­kon­zer­te star­ten zum 45. Mal

45 Jah­re Erlan­ger Schloss­gar­ten­kon­zer­te, das sind 360 Kon­zert­sonn­ta­ge mit erst­klas­si­ger Musik unter frei­em Him­mel im unver­gleich­li­chen Ambi­en­te des Schloss­gar­tens: Die belieb­te Kon­zert­rei­he des städ­ti­schen Kul­tur­amts lockt Musik­be­gei­ster­te ab Sonn­tag, 14. Mai, ab 11:00 Uhr zu Musik­ge­nuss in ent­spann­ter Atmo­sphä­re mit Pro­gram­men von Klas­sik bis Jazz, von Alter Musik bis Expe­ri­men­tel­len Klän­gen, prä­sen­tiert von exzel­len­ten Musi­ke­rin­nen und Musi­ker aus nah und fern. Kul­tur­re­fe­ren­tin Anke Stei­nert-Neu­wirth eröff­net das erste Konzert.

Gren­zen über­win­den und Kul­tu­ren ein­an­der näher­brin­gen ist das Mot­to der Unter­bi­ber­ger Hof­mu­sik am Mut­ter­tags-Sonn­tag. Ihr Pro­gramm „Dahoam und Retour“ ist eine mit­rei­ßen­de Rei­se rund um die Welt, auf der Suche nach neu­en Inspi­ra­tio­nen, im Gepäck stets die baye­ri­sche Musik­tra­di­ti­on. Seit über zwei Jahr­zehn­ten tritt das Ensem­ble im In- und Aus­land auf und kom­bi­niert tra­di­tio­nel­le baye­ri­sche Blas­mu­sik mit Jazz und Ein­flüs­sen aus ver­schie­de­nen Län­dern und Genres.

Seit 2009 ist die Spar­da-Bank Nürn­berg eG fester Part­ner der Schloss­gar­ten­kon­zer­te und ermög­licht als Haupt­för­de­rer die hoch­wer­ti­ge Kon­zert­rei­he mit jähr­lich acht Kon­zer­ten wei­ter­hin in gewohn­ter musi­ka­li­scher Qua­li­tät ein­tritts­frei allen Men­schen anbie­ten zu kön­nen. Ein Kul­tur­ver­gnü­gen für alle, getreu dem Mot­to „umsonst und draußen“.

Eine Über­sicht über alle Kon­zer­te gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​s​c​h​l​o​s​s​g​a​r​t​e​n​k​o​n​z​e​rte.

Neu­es Senio­ren-Ver­an­stal­tungs­pro­gramm erschienen

Mit Blick auf scho­nen­dem Umgang mit Res­sour­cen ver­zich­tet das Senio­ren­amt der Stadt­ver­wal­tung auf den bis­he­ri­gen Post­ver­sand des neu­en Ver­an­stal­tungs­pro­gramms für Senio­rin­nen und Senio­ren. Das neue Heft ist im Rat­haus, in der Tou­rist-Info und in der Stadt­bi­blio­thek erhält­lich. Neben Tages­fahr­ten wer­den wie­der Sport- und Bewe­gungs­an­ge­bo­te, Infor­ma­tio­nen über prak­ti­sche Hil­fen im All­tag, Pfle­ge­be­ra­tung und ande­res mehr gebo­ten. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es auch im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​s​e​n​i​o​ren.

„Sta­ti­stik aktu­ell“: Drei neue Berich­te erschienen

In der Rei­he „Sta­ti­stik aktu­ell“ sind drei neue Berich­te erschie­nen. Wie die Stadt­ver­wal­tung mit­teilt, sind die „Klein­räu­mi­ge Sozi­al­struk­tur der Stadt Erlan­gen 2022“, die „Klein­räu­mi­ge Bevöl­ke­rungs­pro­gno­se 2023–2038“ sowie das „Klein­räu­mi­ge Sozi­al­mo­ni­to­ring 2022“ die jüng­sten Aus­ga­ben der Fach­stel­le Sta­ti­stik und Stadt­for­schung im Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amt. Abruf­bar sind alle Aus­ga­ben im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​s​t​a​t​i​s​tik.

Umbau­ar­bei­ten in der Ausländerbehörde

In der Aus­län­der­be­hör­de im 2. OG des Rat­hau­ses fin­den in den näch­sten Tagen und Wochen Bau- und Reno­vie­rungs­ar­bei­ten statt. Der Dienst­be­trieb läuft trotz­dem wei­ter, es muss aber mit klei­ne­ren Ein­schrän­kun­gen – Lärm- und Staub­be­lä­sti­gun­gen – gerech­net wer­den. Dar­auf mach­te die Dienst­stel­le jetzt auf­merk­sam. Auch der Zugang zum Info- und War­te­be­reich kann teil­wei­se ein­ge­schränkt sein. Bis Ende Juni sol­len die Arbei­ten abge­schlos­sen sein.