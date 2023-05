Weni­ge Stun­den nach der 2:5 Nie­der­la­ge der SpVgg Bay­reuth gegen den Spit­zen­rei­ter SV Elvers­berg ent­band der Ver­ein Chef­trai­ner Tho­mas Klei­ne von sei­nen Aufgaben.

Die Ent­schei­dung sei im Krei­se der Gesell­schaf­ter der Spiel­be­triebs-GmbH bereits in der letz­ten Woche gereift und nach der fünf­ten Nie­der­la­ge in Fol­ge nun die Kon­se­quenz der sport­li­chen Talfahrt.

Die SpVgg Bay­reuth bedankt sich auch an die­ser Stel­le bei Tho­mas Klei­ne für sei­nen uner­müd­li­chen Ein­satz und vie­le unver­gess­li­che Momen­te in einer extrem schwie­ri­gen Sai­son. Dr. Wolf­gang Gru­ber, Gesell­schaf­ter der Spiel­be­triebs-GmbH: „Tho­mas hat dafür gesorgt, dass wir im Lau­fe der Sai­son über­haupt kon­kur­renz­fä­hig gewor­den sind. In jedem Punkt, den wir auf dem Kon­to haben, steckt sei­ne Arbeit. Dafür sind wir ihm sehr dank­bar. Lei­der ist es in den letz­ten Spie­len nicht gelun­gen, die spür­ba­re Lei­stungs­ent­wick­lung nach der Win­ter­pau­se zu sta­bi­li­sie­ren und eine Stamm­elf zu eta­blie­ren. So bit­ter der Moment ist, aber ab mor­gen geht es dar­um Zukunft zu gestal­ten.“ Der bis­he­ri­ge Co-Trai­ner Juli­an Kol­beck wird die Mann­schaft inte­rims­wei­se betreuen.