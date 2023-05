Mehr Mobi­li­tät für die abu­lan­ten Dien­ste Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels unter­stützt gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­tio­nen im Land­kreis Coburg mit zwei VW up!

Bereits seit meh­re­ren Jah­ren unter­stützt die Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­tio­nen, die sich für die häus­li­che Pfle­ge und Betreu­ung von Men­schen in den Regio­nen Coburg und Lich­ten­fels enga­gie­ren. In den letz­ten Jah­ren nimmt die Anzahl der zu betreu­en­den Per­so­nen ste­tig zu und erfor­dert ein hohes Maß an Mobilität.

Daher hat die Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels im ver­gan­ge­nen vier VW up! ange­schafft, die an gemein­nüt­zi­ge Insti­tu­tio­nen in den Regio­nen Coburg und Lich­ten­fels gespen­det wer­den. Die Mit­tel in Höhe von über 52.000 Euro stam­men aus dem Rein­ertrag des PS-Spa­ren und Gewin­nen der Sparkassen.

Im Land­kreis Coburg dür­fen sich der Cari­tas­ver­band für die Stadt und Land­kreis Coburg sowie das Dia­ko­ni­sche Werk Coburg über je ein Fahr­zeug freu­en. „Als regio­na­les Kre­dit­in­sti­tut liegt uns das Gemein­wohl, die Regi­on und die Men­schen, die hier leben, beson­ders am Her­zen. Die Anschaf­fung der Fahr­zeu­ge ist gut inve­stier­tes Geld und kommt unmit­tel­bar der Gesell­schaft bzw. unse­rer Hei­mat zugu­te. Damit wol­len wir die Hel­fe­rin­nen und Hel­fer bei ihrer täg­li­chen Arbeit sowie der drin­gend erfor­der­li­chen Mobi­li­tät unter­stüt­zen“, beton­te Roland Vogel, stell­ver­tre­ten­der Vor­stands­vor­sit­zen­der der Spar­kas­se Coburg – Lichtenfels.

Beim Cari­tas­ver­band wird das Fahr­zeug in der Sozi­al­sta­ti­on – einem ambu­lan­ten Pfle­ge­dienst, der ganz­jäh­rig pfle­ge­be­dürf­ti­ge Men­schen in der Stadt und im Land­kreis Coburg unter­stützt – eingesetzt.

„Die Arbeit der Sozi­al­sta­ti­on trägt dazu bei, dass gera­de älte­re und hilfs­be­dürf­ti­ge Men­schen ihren Wün­schen ent­spre­chend das Leben in der ver­trau­ten Umge­bung oder bei ihren Ange­hö­ri­gen ver­brin­gen kön­nen. Ohne das Team der Sozi­al­sta­ti­on wäre bei vie­len Men­schen kein nor­ma­ler All­tag mög­lich“, stell­te Cari­tas-Geschäfts­füh­rer Nor­bert Hartz deut­lich her­aus. Die ambu­lan­te Pfle­ge ermög­licht neben der Grund- und Behand­lungs­pfle­ge auch Ver­hin­de­rungs­pfle­ge und Pal­lia­tiv­ver­sor­gung oder haus­halts­na­he Dienstleistungen.

Auch beim Dia­ko­ni­schen Wer­kes Coburg ist die Freu­de über das neue Fahr­zeug groß. Hier wird der VW up! im Ambu­lant Beglei­te­ten Woh­nen (ABW) für Men­schen mit psy­chi­schen Erkran­kun­gen eingesetzt.

Die ambu­lan­te Ein­rich­tung des Dia­ko­ni­schen Wer­kes betreut der­zeit etwa 70 Kli­en­tin­nen und Kli­en­ten in the­ra­peu­ti­schen Wohn­ge­mein­schaf­ten oder in der eige­nen Woh­nung in Stadt und Land­kreis Coburg. „Die Hil­fe ori­en­tiert sich immer an den Bedürf­nis­sen und Inter­es­sen des jewei­li­gen Men­schen. So sol­len die Men­schen mit psy­chi­schen Erkran­kun­gen z.B. durch lebens­prak­ti­sche Beglei­tung unter­stützt wer­den, den eige­nen Haus­halt zu füh­ren und sich gesund zu ernäh­ren. Tages­struk­tu­rie­ren­de Ange­bo­te hel­fen bei der Auf­nah­me einer Arbeit oder Aus­bil­dung, bei der Frei­zeit­ge­stal­tung und bei der Teil­nah­me am gesell­schaft­li­chen Leben. Aber auch die Aus­ein­an­der­set­zung mit der eige­nen Krank­heit, Kri­sen­in­ter­ven­ti­on und Ange­hö­ri­gen­ar­beit gehö­ren dazu, um ein mög­lichst selbst­stän­di­ges Leben füh­ren zu kön­nen“, unter­strich Bernd Baucks, Vor­stand des Dia­ko­ni­schen Werks Coburg, die Bedeu­tung des Ambu­lant Betreu­ten Wohnens.

Die wei­te­ren bei­den Fahr­zeu­ge wur­den in den Dienst des Cari­tas­ver­ban­des Lich­ten­fels sowie das Ambu­lant Betreu­te Woh­nen der Cari­tas gGmbH gestellt.