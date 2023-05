Gro­ßes Inter­es­se am The­ma För­der­mög­lich­kei­ten für regio­na­le Unter­neh­men: Info-Abend lockt mehr als 100 Gäste ins Landratsamt

Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter der Wirt­schaft, von regio­na­len Ban­ken oder Steu­er­bü­ros – sie alle waren in die­ser Woche ins Land­rats­amt Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge gekom­men, um sich über För­der­mög­lich­kei­ten für die gewerb­li­che Wirt­schaft zu infor­mie­ren. Ein­ge­la­den dazu hat­te die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses. Für eine mög­lichst umfas­sen­de Dar­stel­lung des The­mas hat­te sich das Team um die Wirt­schafts­för­de­rer Flo­ri­an Ernst und Alex­an­der Popp auch Exper­ten der Regie­rung von Ober­fran­ken und der LfA För­der­bank Bay­ern eingeladen.

Land­rat Peter Berek, der die Gäste per Video­bot­schaft begrüß­te, zeig­te sich von der gro­ßen Reso­nanz beein­druckt: „Wir wuss­ten natür­lich, dass das The­ma für vie­le inter­es­sant ist. Aber mit weit mehr als 100 Anmel­dun­gen hat­ten wir nicht gerech­net. Es zeigt uns ein­drucks­voll, wie wich­tig der Aus­tausch mit den Unter­neh­men in den Berei­chen Inve­sti­ti­on, Ener­gie und Digi­ta­li­sie­rung ist und wie hoch die Bereit­schaft, das eige­ne Busi­ness weiterzuentwickeln.“

Tho­mas Fischer, Sach­ge­biets­lei­ter Wirt­schafts­för­de­rung bei der Regie­rung von Ober­fran­ken und sei­ne Stell­ver­tre­te­rin Dr. Bar­ba­ra Seb­bel-Lesch­ke gin­gen in ihren Aus­füh­run­gen beson­ders auf Ände­run­gen ein, die sich zum Jah­res­be­ginn in den Berei­chen Ener­gie­ef­fi­zi­enz und Erneu­er­ba­re Ener­gien in Unter­neh­men erge­ben haben. „Der Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge gehört sogar zu den beson­de­ren C‑Fördergebieten. Das heißt, es gilt für klei­ne Unter­neh­men ein För­der­höchst­satz von 45 Pro­zent und für bestimm­te Teil­in­ve­sti­tio­nen von bis zu 70 Pro­zent“, so die Ver­tre­ter der Regierung.

Da Inve­sti­tio­nen immer mit Finan­zie­rung und Fremd­ka­pi­tal ein­her­ge­hen, ging Rüdi­ger Laß von der LfA För­der­bank Bay­ern anschlie­ßend auf bestehen­de För­der­mög­lich­kei­ten bei Kre­di­ten für Unter­neh­men ein. Die zahl­rei­chen Mög­lich­kei­ten rei­chen hier von Inno­va­ti­ons­kre­di­ten bis zu Ener­gie­kre­di­ten, die indi­vi­du­ell auf Unter­neh­men abge­stimmt und im Ein­zel­fall bespro­chen werden.

„Inve­sti­ti­ons­vor­ha­ben und deren finan­zi­el­le För­de­rung sind meist ein sehr spe­zi­fi­sches und indi­vi­du­el­les The­ma“, betont auch Anna­le­na Pech­er aus dem Team der Wirt­schafts­för­de­rung. „Mit unse­rem neu auf­ge­stell­ten Bera­tungs­an­ge­bot sind wir ger­ne der erste Anlauf­punkt. In Koope­ra­ti­on mit der IHK, der HWK, der Regie­rung von Ober­fran­ken, der LFA För­der­bank Bay­ern und einem Ener­gie­be­ra­ter der Regi­on bie­ten wir ab sofort eine exklu­si­ve Sprech­stun­de an. Der erste Ter­min die­ser rein digi­ta­len und indi­vi­du­el­len Bera­tung für Unter­neh­men fin­det bereits am 24. Mai statt. Inter­es­sier­te haben hier eine Stun­de Zeit, um ihr indi­vi­du­el­les Pro­jekt oder Inve­sti­ti­ons­vor­ha­ben vor­zu­stel­len und mög­li­che För­de­run­gen abzuklären.“