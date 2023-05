Für star­ke Quar­tie­re, ein attrak­ti­ves Lebens­um­feld und ein gutes Leben in der Nach­bar­schaft – die Städ­te­bau­för­de­rung ist eines der wich­tig­sten Instru­men­te der Stadtentwicklung.

Am Sams­tag, 13. Mai 2023, fin­det deutsch­land­weit der Tag der Städ­te­bau­för­de­rung statt. Städ­te und Gemein­den infor­mie­ren an die­sem Tag über ihre Pro­jek­te, Pla­nun­gen und Erfol­ge der Städ­te­bau­för­de­rung – und laden dazu ein, an der Gestal­tung des eige­nen Lebens­um­fel­des mitzuwirken.

Auch die Stadt Forch­heim nimmt am Tag der Städ­te­bau­för­de­rung teil! Die Städ­te­bau­för­de­rung unter­stützt durch Bezu­schus­sung von För­der­pro­jek­ten ver­schie­den­ste Bau­vor­ha­ben im Forch­hei­mer Stadt­ge­biet und macht es mög­lich, unse­re Stadt zukunfts­ori­en­tiert zu entwickeln.

Wir möch­ten Ihnen, lie­be Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die Wir­kung der Städ­te­bau­för­de­rung, am Bei­spiel der Umge­stal­tung eines noch wenig attrak­tiv wir­ken­den Grund­stücks zu einem zeit­ge­mä­ßen Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­spiel­platz näher­brin­gen und laden am Sams­tag, 13. Mai 2023, ab 10.30 Uhr, zum Spa­ten­stich am Forch­hei­mer Strecker­platz ein!

Der Strecker­platz wird in den näch­sten Wochen und Mona­ten umge­stal­tet, hier sol­len künf­tig Moder­ne auf Histo­rie tref­fen, flan­kiert vom Bau­denk­mal „Nürn­ber­ger Tor“ und dem Denk­mal auf dem Platz selbst. Nach der Fer­tig­stel­lung soll der Strecker­platz künf­tig als Treff­punkt für Men­schen aller Alters­grup­pen die­nen. Mit viel Grün inmit­ten der Stadt, Balan­ce­par­cours, Sport- und Fit­ness­mög­lich­kei­ten, Tisch­ten­nis­plat­te und Spiel­ge­rä­ten und natür­lich mit viel Raum zur Begeg­nung – ein Platz der Generationen.