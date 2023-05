Zum Start in die Wett­spiel­sai­son tra­ten am ersten Wochen­en­de bereits fünf Jugend­mann­schaf­ten und vier Erwach­se­nen­teams an. Dabei konn­ten sich sowohl bei­de Her­ren­mann­schaf­ten als auch die Damen, Junio­ren und Bam­bi­ni gegen ihre Geg­ner durch­set­zen und einen erfolg­rei­chen Start in die neue Sai­son sichern.

Kna­ben 15 Nord­li­ga 2: Baur SV – TC RW Bad Kis­sin­gen 0:6

In ihrem ersten Ein­satz in die­ser Sai­son konn­ten die Kna­ben gegen ihre star­ken Geg­ner aus Bad Kis­sin­gen nichts aus­rich­ten. Jakub Fischer, Jan Ein­becker, Kai Rich­ter und Luis Dötschel muss­ten sich sowohl im Ein­zel als auch im Dop­pel jeweils in zwei Sät­zen geschla­gen geben.

Junio­ren 18 Nord­li­ga 1: Baur SV – TC Zap­fen­dorf 4:2

Einen Auf­takt­sieg sicher­ten sich die Junio­ren. Juli­an Win­ter, Tim Knäb­lein und Colin Hei­nisch hol­ten im Ein­zel pro­blem­lo­se Zwei­satz­sie­ge, ein­zig Tizi­an Wag­ner muss­te sich knapp geschla­gen geben. Im Dop­pel sicher­te die Paa­rung Juli­an Winter/​Tim Knäb­lein mit einem kla­ren Sieg den Gesamterfolg.

Mixed 18 – Nord­li­ga 1: Baur SV – TC Scheß­litz 2:4

Mit einer knap­pen Nie­der­la­ge star­te­te das Mixed Team in die Sai­son. Im Ein­zel unter­la­gen Jakub Fischer, Nick Lusch­ner und Jule Naun­dorf jeweils in zwei Sät­zen, ein­zig Lia Meindl­schmidt konn­te sich deut­lich durch­set­zen. Im Dop­pel sicher­ten Lia Meindlschmit/​Jule Naun­dorf den zwei­ten Punkt, durch die Nie­der­la­ge des zwei­ten Dop­pels konn­te die Gesamt­nie­der­la­ge aber nicht mehr abge­wen­det werden.

Bam­bi­ni 12 – Nord­li­ga 3: TC Son­ne­feld – Baur SV 0:6

Als kla­re Sie­ger gin­gen die Bam­bi­ni aus ihrem ersten Sai­son­spiel her­vor. In den Ein­zel- und Dop­pel­be­geg­nun­gen waren Vin­cent Hüm­mer, The­re­sa Mül­ler, Noah Kügel und Eli­as Sta­si­uk ihren Geg­nern klar über­le­gen und konn­ten sich damit den ver­dien­ten Sieg holen.

Bam­bi­ni 12 – Nord­li­ga 4: Baur SV II – TC Michel­au 6:0

Einen deut­li­chen Sieg erspiel­ten sich auch die zwei­ten Bam­bi­ni gegen ihre Gäste aus Michel­au. Emil Beu­erle, Ben Ein­becker, Leon Dietz, Marie Krapp­mann und Lucy Tuma konn­ten sich sowohl im Ein­zel als auch im Dop­pel klar in zwei Sät­zen durch­set­zen und sich­ter­ten sich einen kla­ren Auftakterfolg.

Her­ren 40 – Nord­li­ga 4: TS Coburg II – Baur SV 3:3

Die Her­ren 40 hol­ten sich in ihrem ersten Spiel ein Unent­schie­den. Im Ein­zel sorg­ten die Sie­ge von Robert Schnei­der und Harald Tuma, sowie die Nie­der­la­gen von Mat­thi­as Mül­ler und Sieg­bert Reu­ther für ein Unent­schie­den vor den Dop­peln. Hier konn­ten sich Robert Schneider/​Matthias Mül­ler ohne Pro­ble­me den Sieg sichern, wäh­rend Harald Tuma/​Siegbert Reu­ther sich geschla­gen geben muss­ten und somit das Unent­schie­den als End­ergeb­nis feststand.

Her­ren – Nord­li­ga 1: Baur SV II – TC WB Thur­n­au II 6:3

Im Auf­ein­an­der­tref­fen der bei­den Lan­des­li­ga 2‑Reserven fei­er­ten unse­re zwei­ten Her­ren einen Heim­sieg. Im Ein­zel konn­ten Dori­an Uhl­ein, Ruben Zuni­ga, Tim Knäb­lein und Juli­en Zuni­ga ihre Begeg­nun­gen für sich ent­schei­den, wäh­rend Ste­fan Fürst und Maxi­mi­li­an Schwarz­mei­er sich geschla­gen geben muss­ten. Damit fehl­te dem Baur SV Team ein Dop­pel­sieg für den Auf­takt­er­folg. Die­sen sicher­ten Uhlein/​Knäblein im Ein­ser­dop­pel und auch das Zwei­er­dop­pel mit Zuniga/​Zuniga konn­te ihre Par­tie für sich ent­schei­den, wäh­rend Fürst/​Pitteroff ihre Begeg­nung an die Gäste abge­ben mussten.

Die Ergeb­nis­se: Uhl­ein – Hint­ze 6:4, 6:3; Zuni­ga R.– Sei­ferth 6:2, 3:6, 10:7; Knäb­lein – Heinl 6:3, 7:6; Zuni­ga J. – Wie­sen­mül­ler 6:2, 7:5; Fürst – Herr­manns­dör­fer 2:6, 5:7; Schwarz­mei­er – Schwen­der 3:6, 1:6; Uhlein/​Knäblein – Hintze/​Seiferth 6:3, 6:2, Zuniga/​Zuniga – Heinl/​Schwender 7:5, 6:3; Fürst/​Pitteroff – Wiesenmüller/​Herrmannsdörfer 4:6, 4:6.

Damen – Nord­li­ga 1: Baur SV – SV Frens­dorf 8:1

Auch die Damen star­te­ten mit einem Heim­erfolg in die neue Sai­son. Im Ein­zel konn­ten Mari­on Speck­ner, Julia Wim­mer, Lia Meindl­schmidt, Julia Fischer und Nico­le Tuma deut­lich in zwei Sät­zen ihre Par­tien für sich ent­schei­den und sicher­ten damit bereits nach den Ein­zeln den Sieg. Ein­zig Eli­sa­beth Din­kel hat­te in ihrer Ein­zel­par­tie das Nach­se­hen. Mit drei Dop­pel­er­fol­gen lie­ßen sich die Damen nichts mehr neh­men und sicher­ten den kla­ren Gesamtsieg.

Die Ergeb­nis­se: Speck­ner – Bie­sen­ecker S. 6:1, 6:1; Wim­mer – Bie­sen­ecker L. 6:0, 6:0; Din­kel – Bock 3:6, 1:6; Meindl­schmidt – Fösel 6:1, 6:1; Fischer – Beran­ko­va (w.o.); Tuma – Oeder 6:1, 6:2; Speckner/​Meindlschmidt – Biesenecker/​Bock 6:2, 4:6, 10:2; Wimmer/​Fischer – Bie­sen­ecker S./Fösel 6:0, 6:1; Dinkel/​Tuma – Berankova/​Oeder (w.o.).

Her­ren – Lan­des­li­ga 2: TC RW Bay­reuth – Baur SV 3:6

Im ersten Sai­son­spiel sicher­ten sich die 1. Her­ren in der Lan­des­li­ga 2 einen Auf­takt­er­folg gegen RW Bay­reuth. Im Ein­zel hat­te an Posi­ti­on 2 Jan Fia­la einen schwe­ren Stand gegen sei­nen star­ken Geg­ner und muss­te sich nach ver­lo­re­nem ersten Satz und abge­wehr­tem Match­ball in Satz zwei in den Match­tie­break kämp­fen. In die­sem war er in Front und gewann letzt­lich knapp, aber ver­dient. Kevin Monat an 4 hat­te in einem knap­pen Match das Nach­se­hen gegen Lukas Amm, wäh­rend Seba­sti­an Schnei­der an 6 sei­ne Chan­cen nicht nut­zen konn­te und des­halb in zwei Sät­zen ver­lor. In der zwei­ten Run­de war David Mra­zek gegen Chri­stoph Rusam stets Herr der Lage, wäh­rend Pas­cal Men­nel an 5 in den ent­schei­den­den Momen­ten glück­los agier­te. An 3 traf Baur SV-Kapi­tän Ste­fan Kor­nitz­ky auf Phil­ipp Amm. Nach ver­lo­re­nem ersten und deut­lich gewon­ne­nem zwei­ten Satz war Kor­nitz­ky im Match­tie­break aber erfolg­reich und sicher­te das 3:3 nach den Einzeln.

In den Dop­peln waren Mrazek/​Monat in zwei Sät­zen erfolg­reich. Im Ein­ser-Dop­pel tri­um­phier­ten Fiala/​Kornitzky eben­falls nach einem har­ten Match. Das Drei­er-Dop­pel Mennel/​Schneider hol­te abschlie­ßend einen wei­te­ren Punkt und stell­te den 6:3‑Sieg her.

Die Ergeb­nis­se: Rusam – Mra­zek 2:6, 1:6, Bil­lek – Fia­la 6:1, 5:7, 5:10; Amm P. – Kor­nitz­ky 6:3, 0:6, 6:10; Amm L. – Monat 6:2, 6:3; Popo­vic – Men­nel 7:6, 6:2; Schmidt – Schnei­der 6:4, 7:6; Billek/​Amm P. – Fiala/​Kornitzky 2:6, 3:6; Rusam/​Popovic – Mrazek/​Monat 1:6, 2:6; Amm L./Schmidt – Mennel/​Schneider 5:7, 4:6.

Vor­schau

Am kom­men­den Sams­tag, den 13.05. Emp­fan­gen ab 09:00 die Bam­bi­ni die Gäste vom TSV Mel­ken­dorf sowie die Bam­bi­ni II den TC Zap­fen­dorf auf der hei­mi­schen Anla­ge. Ab 14:00 spie­len die Her­ren 30 gegen den TC Küps. Am Sonn­tag, den 14.05. Wird durch die Heim­spie­le der bei­den Her­ren­mann­schaf­ten sehens­wer­tes Ten­nis gebo­ten. Hier­bei haben die Her­ren in der Lan­des­li­ga 2 ab 10:00 den TC Bam­berg II zu Gast, und die Her­ren II spie­len gegen den TC Reun­dorf II, Spiel­be­ginn ist hier um 09:00.