Das Histo­ri­sche Muse­um hat sich her­aus­ge­putzt und öff­net am Sams­tag, 13. Mai, wie­der sei­ne Türen für Besu­che­rin­nen und Besu­cher. Ab 10.00 Uhr steht das Muse­ums­team sei­nen Gästen zur Ver­fü­gung und beglei­tet sie durch den Tag. Im Café Rou­lant der Bäcke­rei Lang wer­den die Gäste mit Süßem und Sal­zi­gen sowie ver­schie­de­nen Geträn­ken ver­wöhnt. Bis Ende Mai bleibt der Ein­tritt ins Muse­um frei. Das Jubi­lä­um zum 25- jäh­ri­gen Bestehen des Hau­ses in der Alten Latein­schu­le am Kirch­platz im Jahr 2021 fiel aus­ge­rech­net in die Zeit der Coro­na- Pan­de­mie und der damit ver­bun­de­nen Schlie­ßung aller Museen.

Zudem soll­te das Muse­um in die­ser Zeit vom Staub der letz­ten Jah­re befreit wer­den. Nun sind die Reno­vie­rungs­ar­bei­ten abge­schlos­sen und das Muse­um kann end­lich wie­der sei­ne Schät­ze prä­sen­tie­ren. Hier ist die Geschich­te der Stadt von den Anfän­gen bis zur Gegen­wart prä­sent, und die Gäste des Hau­ses sind immer mittendrin.