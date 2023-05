Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahl eines E‑Scooters

BAM­BERG. Aus einer Kiste im Vor­gar­ten eines Wohn­hau­ses im Wal­nuß­weg wur­de zwi­schen Sams­tag, 15.00 Uhr und Mon­tag, 07.30 Uhr, ein dort depo­nier­ter E‑Scooter gestoh­len. Das schwar­ze Elek­tro­kleinst­fahr­zeug hat einen Zeit­wert von etwa 400,- Euro.

Dieb­stahl einer Goldkette

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag, gegen 12.45 Uhr, wur­de aus einem Juwe­lier­ge­schäft am Grü­nen Markt in Bam­berg eine Gold­ket­te mit einem Kreuz-Anhän­ger gestoh­len. Das Schmuck­stück wur­de von einer Kun­din für kur­ze Zeit unbe­auf­sich­tigt auf der The­ke abge­legt wor­den. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird von der Poli­zei auf knapp 430 Euro beziffert.

Betrun­ke­ner ran­da­liert in Gaststätte

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, gegen 00.30 Uhr, trat ein 26-jäh­ri­ger Mann in einer Gast­stät­te in der Sand­stra­ße eine Holz­tü­re ein und riss ein Wasch­becken von der Wand. Hier ist Sach­scha­den in Höhe von etwa 500 Euro ent­stan­den. Kur­ze Zeit spä­ter fiel der Mann mit 2,68 Pro­mil­le erneut bei einer ande­ren Gast­stät­te auf, wes­halb er in Sicher­heits­ge­wahr­sam genom­men wer­den musste.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Sonn­tag, kurz vor 17.00 Uhr, stürz­te in der Hall­stadter Stra­ße eine 61-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin, weil sie dort gegen einen Bord­stein fuhr und stürz­te. Dadurch zog sich die Frau eine Kopf­platz­wun­de zu, wes­halb sie ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den muss­te. Am Fahr­rad ist Sach­scha­den in Höhe von etwa 100 Euro entstanden.

BAM­BERG. Beim Links­ab­bie­gen von der Löwen­stra­ße in die Kapu­zi­ner­stra­ße erfass­te am Mon­tag­mit­tag, gegen 13.00 Uhr, ein Rad­fah­rer eine Schü­le­rin, die dort den Fuß­gän­ger­über­weg über­que­ren woll­te. Das 12-jäh­ri­ge Mäd­chen zog sich eine Kopf­platz­wun­de zu und muss­te leicht ver­letzt ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ver­letz­te sich eben­falls leicht. Am Fahr­rad ist Sach­scha­den in Höhe von ca. 50 Euro entstanden.

Fuß­gän­ge­rin wur­de von Auto­fah­rer genötigt

BAM­BERG. Am Mon­tag, gegen 19.00 Uhr, befand sich eine jun­ge Frau mit ihrem Hund in der Egel­see­stra­ße zum Spa­zie­ren­ge­hen, als sie beim Über­que­ren der Egel­see­stra­ße in Rich­tung Nürn­ber­ger Stra­ße nur durch Zurück­sprin­gen ver­hin­dern konn­te, dass sie von einem Sko­da-Fah­rer erfasst wur­de. Die Frau sprach den Auto­fah­rer an, die­ser wie­gel­te jedoch den Vor­fall ab und ent­fern­te sich anschlie­ßend zu Fuß. Das Kenn­zei­chen des Ver­kehrs­row­dys wur­de abge­le­sen, wes­halb die Poli­zei Ermitt­lun­gen wegen Nöti­gung im Stra­ßen­ver­kehr auf­ge­nom­men hat.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

MEM­MELS­DORF. Am Mon­tag­mor­gen beschä­dig­te die Fah­re­rin eines gol­de­nen VW Golf II einen gepark­ten Pkw und flüch­te­te ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von etwa 1.000 Euro zu küm­mern. Der Ford Puma war in der Zeit von 10.20 Uhr bis 11.30 Uhr, auf dem Park­platz einer Bank-Filia­le in der Bahn­hof­stra­ße abge­stellt. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

LICH­TEN­EI­CHE. Ein VW Pas­sat war am Sams­tag in der Zeit von 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr in einer Park­bucht der Karl-Kör­ner-Stra­ße geparkt. Ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer tou­chier­te den Pkw am hin­te­ren, lin­ken Rad­ka­sten und flüch­te­te ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von etwa 500 Euro zu küm­mern. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 entgegen.

Son­sti­ges

RECKEN­DORF. In eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am spä­ten Mon­tag­abend ein VW-Fah­rer in der Bahn­hof­stra­ße. Im Rah­men der Kon­trol­le wur­de durch die Poli­zei­be­am­ten Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test ergab 0,52 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de dar­auf­hin unterbunden.

BAM­BERG. Im Rah­men eines Ein­sat­zes in der Wei­ßen­burg­stra­ße in der Nacht zum Diens­tag wur­de bei der Durch­su­chung eines 25-Jäh­ri­gen eine klei­ne Tüte mit Betäu­bungs­mit­tel auf­ge­fun­den. Das Rausch­mit­tel wur­de durch die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten sicher­ge­stellt. Der Mann muss mit einer Anzei­ge nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz rechnen.

WALS­DORF. Am Diens­tag­mor­gen um kurz vor 4.30 Uhr teil­te ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge eine unge­wöhn­li­che Ver­kehrs­teil­neh­me­rin mit. Mit ihrem Rol­la­tor war eine 79-jäh­ri­ge Frau auf der Staats­stra­ße zwi­schen Fei­gen­dorf und Kolms­dorf unter­wegs. Der hin­zu­ge­ru­fe­nen Strei­fen­be­sat­zung konn­te die ori­en­tie­rungs­lo­se Dame kei­ne nähe­ren Aus­künf­te über ihren Wohn­ort geben. Eine am Rol­la­tor ange­brach­te Pla­ket­te sorg­te für Klar­heit, sodass die Frau zu ihrer Wohn­ein­rich­tung gebracht wer­den konn­te. Den spon­ta­nen Aus­flug über­stand die Senio­rin unverletzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 15:10 Uhr befuhr ein 40-jäh­ri­ger Ford-Fah­rer die Auto­bahn­aus­fahrt Forch­heim Süd, um im Anschluss an der Kreu­zung in Rich­tung Gos­berg nach rechts abzu­bie­gen. Hier­bei über­sah er den von links kom­men­den, vor­fahrts­be­rech­tig­ten Suzu­ki einer 65-Jäh­ri­gen. Es kam zum Zusam­men­stoß. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 5.000,- Euro.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Mon­tag gegen 16:00 Uhr stell­te eine 54-Jäh­ri­ge ihren VW/​Polo am Bahn­hofs­platz auf dem Park­platz vor einer Gärt­ne­rei ab. Als sie gegen 16:45 Uhr zu ihrem Auto zurück­kehr­te, muss­te sie fest­stel­len, dass ihr lin­kes Fahr­zeug­heck stark ein­ge­drückt wor­den war. Der Sach­scha­den wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt. Hin­wei­se zum flüch­ti­gen Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Pinz­berg. In der Zeit von Sams­tag, 12:00 Uhr, bis Sonn­tag, 12:00 Uhr, beschä­dig­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter das Mau­er­werk eines Grund­stückes im Keil­brun­nen in Pinz­berg. Hier­bei fiel ein Qua­der­stein mit ca. 150–200 kg her­un­ter, zwei wei­te­re wur­den ver­scho­ben. Zeu­gen die Anga­ben zum Unfall­ver­ur­sa­cher machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Mon­tag gegen 05:30 Uhr befuhr ein 23-Jäh­ri­ger die Bam­ber­ger Stra­ße mit einem E‑Scooter, an dem ein abge­lau­fe­nes Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war. Da die Beam­ten im Rah­men der durch­ge­führ­ten Kon­trol­le fest­stell­ten, dass für das Fahr­zeug kein Ver­si­che­rungs­schutz besteht, wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und ein ent­spre­chen­des Ermitt­lungs­ver­fah­ren nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unfall­ver­ur­sa­cher – Trak­tor­fah­rer – gesucht

ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­abend gegen 22.10 Uhr befuhr ein 18-Jäh­ri­ger mit sei­nem sil­ber­far­be­nen Audi die Staats­stra­ße 2203 von Isling in Rich­tung Pfaf­fen­dorf. An der Eng­stel­le in Burk­heim wur­de er von einem ent­ge­gen­kom­men­den Trak­tor gestreift. Offen­bar stieß die ange­häng­te Arbeits­ma­schi­ne, die in der Kur­ve aus­schwenk­te, gegen den die lin­ke Fahr­zeug­sei­te des Audi, sodass ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 7.000 Euro ent­stand. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Unfall­ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Fahr­rad­fah­rer bei Ver­kehrs­un­fall schwer verletzt

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­nach­mit­tag kam es auf der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße von Hain­wei­her nach Burg­kunst­adt zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einem schwer­ver­letz­ten Fahr­rad­fah­rer. Der 78-jäh­ri­ge Rad­fah­rer befuhr einen Feld­weg par­al­lel der Stra­ße und bog auf Höhe des Wan­der­park­plat­zes auf die Orts­ver­bin­dungs­stra­ße ein. Hier­bei über­sah er einen roten Maz­da und prall­te vor­ne in den Pkw. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­de der Rent­ner auf die Stra­ße geschleu­dert und war meh­re­re Minu­ten nicht mehr ansprech­bar. Er muss­te vom hin­zu­ge­ru­fe­nen Not­arzt erst­ver­sorgt und anschlie­ßend mit dem Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ver­bracht wer­den. Bei dem Ver­kehrs­un­fall ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 10.000 Euro.

In die Leit­plan­ke geraten

WEIS­MAIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Rund 7.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mon­tag­mor­gen auf der Kreis­stra­ße LIF12 bei Wohn­sig ereig­ne­te. Eine 18-Jäh­ri­ge befuhr mit ihrem Daihatsu die Kreis­stra­ße, ver­lor in einer S‑Kurve die Kon­trol­le über ihren Pkw und prall­te gegen die dor­ti­ge Leit­plan­ke sowie ein Ver­kehrs­zei­chen. Die jun­ge Fah­re­rin sowie ihr Bei­fah­rer wur­den bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se nicht ver­letzt. Ihr Daihatsu war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te vom Abschlepp­dienst gebor­gen werden.

Ein­bruch in Sportheim

HOCH­STADT A. MAIN, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag bra­chen Die­be in das Sport­heim in Reuth ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermittelt.

Von Sonn­tag­mit­tag, 11 Uhr, bis Mon­tag­abend, 18 Uhr, ver­schaff­ten sich Unbe­kann­te Zutritt in das Sport­heim der Spiel­ver­ei­ni­gung Obers­dorf. Nach­dem sie die Ein­gangs­tür gewalt­sam über­wun­den hat­ten, stah­len sie meh­re­re Schach­teln Ziga­ret­ten und aus dem Tre­sor einen vier­stel­li­gen Geld­be­trag. Dabei hin­ter­lie­ßen sie dem Sport­ver­ein einen Sach­scha­den von rund 2.000 Euro.

Die Ermitt­ler der Kri­po Coburg bit­ten um Hin­wei­se. Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge im Bereich des Sport­ge­län­des gese­hen? Mel­den Sie sich bit­te bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–331.