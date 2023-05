Der Roy­al Bota­nic Gar­den Edin­burgh ist nach den Kew Gar­dens die zweit­größ­te Insti­tu­ti­on die­ser Art in Groß­bri­tan­ni­en. Die Bay­reu­ther Pflanzensystematiker…

Gau­mei­ster­schaf­ten der Bogen­schüt­zen in Bay­reuth

Mit den Mei­ster­schaf­ten im Schüt­zen­gau Ober­fran­ken Süd star­te­ten die Bogen­schüt­zen am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de in Bay­reuth in die Frei­luft­sai­son. 18 Titel…