Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth lädt am Frei­tag, 12. Mai 2023, von 10 bis 17 Uhr, zu einem Tag der Pfle­gen­den ins RW21 ein. Die „Anlauf­stel­le Pfle­ge“ und die „Mobi­le Senio­ren­be­ra­tung“ des Senio­ren­am­tes der Stadt Bay­reuth infor­mie­ren an die­sem Tag über das regio­na­le Netz­werk Pfle­ge mit einem Info­stand im Ein­gangs­be­reich der Stadt­bi­blio­thek. Pfle­gen­de und Inter­es­sier­te kön­nen sich kosten­los und neu­tral über die zahl­rei­chen pro­fes­sio­nel­len und ehren­amt­li­chen Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te im Bay­reu­ther Hil­fe­netz sowie über das The­ma Alter, Pfle­ge und Demenz bera­ten las­sen. Das Bera­tungs- und Infor­ma­ti­ons­an­ge­bot ist in Koope­ra­ti­on mit der „Gesund­heits­re­gi­on plus“ von Stadt und Land­kreis Bay­reuth, der Stadt­bi­blio­thek RW21 und des Senio­ren­am­tes entstanden.