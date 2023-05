Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Nach Laden­dieb­stahl in Haft

Nach­dem ein 24-jäh­ri­ger Mann am Sams­tag in einem Erlan­ger Mode­haus Klei­dungs­stücke im Wert von knapp 700 Euro ent­wen­det hat­te, erließ der Ermitt­lungs­rich­ter Haftbefehl.

Der jun­ge Mann nahm meh­re­re Tei­le hoch­wer­ti­ger Mar­ken­wa­re aus der Aus­la­ge und begab sich damit in die Umklei­de­ka­bi­ne. Dort ver­stau­te er die Klei­dungs­stücke in sei­nem Ruck­sack und ver­ließ anschlie­ßend das Geschäft.

Dabei wur­de er vom Kauf­haus­de­tek­tiv beob­ach­tet. Als der Laden­dieb ins Büro gebe­ten wur­de, zeig­te er sich gegen­über dem Laden­de­tek­tiv reni­tent, schub­ste die­sen gegen die Wand und ver­such­te erneut mit sei­ner Beu­te zu flüchten.

Zusam­men mit wei­te­ren Mit­ar­bei­tern gelang es, den Mann bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei festzuhalten.

Die Staats­an­walt­schaft stell­te gegen den Mann, der aus einer Unter­kunft aus Regens­burg offen­kun­dig nur zur Bege­hung des Dieb­stahls nach Erlan­gen kam, einen Haft­an­trag. Die­ser wur­de im Lau­fe des Sonn­tags vom Ermitt­lungs­rich­ter bestätigt.

Brücke mit Far­be besudelt

Bis­lang unbe­kann­te Täter beschmier­ten eine neu­ge­bau­te Brücke über die Auto­bahn A 3 mit Farbe.

Im Zeit­raum zwi­schen Sams­tag­abend und Sonn­tag­nach­mit­tag ver­un­stal­te­ten bis­lang Unbe­kann­te eine neu­ge­bau­te Brücke, die vom Erlan­ger Stadt­teil Kos­bach über die Auto­bahn A 3 führt. Die Van­da­len schüt­te­ten Far­be über das pro­vi­so­ri­sche Brücken­ge­län­der, sodass das Bau­werk auf einer Län­ge von ca. 15 Metern mit Far­be besu­delt wurde.

Der Sach­scha­den beläuft sich nach ersten Schät­zun­gen auf ca. 2.000 Euro.

Zeu­gen, die ver­däch­ti­ge Per­so­nen bemerkt haben, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, zu melden.

Nach Alko­hol­fahrt Poli­zei­be­am­te verletzt

Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen griff ein 33-jäh­ri­ger Mann Poli­zei­be­am­te an, die ihn unter Alko­hol­ein­fluss aus dem Ver­kehr gezo­gen hatten.

Im Bereich der Äuße­ren Brucker Stra­ße kon­trol­lier­te eine Poli­zei­strei­fe den 33-Jäh­ri­gen, der auf einem E‑Scooter unter­wegs war. Dabei stell­ten die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch bei dem Mann fest. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Als die Poli­zi­sten den Mann auf­for­der­ten sie zur Durch­füh­rung einer Blut­pro­be in die Dienst­stel­le zu beglei­ten, droh­te er sogleich an, dass er sich hier­ge­gen kör­per­lich weh­ren wer­de. Wäh­rend ihn die Beam­ten unter Anwen­dung von Zwangs­maß­nah­men in das Trans­port­fahr­zeug ver­brach­ten, ergriff der 33-Jäh­ri­ge einen Beam­ten an der Hand und bog ihn meh­re­re Fin­ger um.

Außer­dem belei­dig­te und bedroh­te er die Polizeibeamten.

Gegen den 33-Jäh­ri­gen Mann wird nun wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr, Tät­li­chen Angriff auf Poli­zei­be­am­te, Kör­per­ver­let­zung, Belei­di­gung und Bedro­hung ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Rausch­gift bei Per­so­nen­kon­trol­le festgestellt

Bai­er­s­dorf – Am spä­ten Sonn­tag­abend führ­ten Poli­zei­be­am­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen- Land, eine Fuß­strei­fe im Bereich des Bahn­hofs in Bai­er­s­dorf durch. Hier­bei konn­ten zwei männ­li­che Per­so­nen fest­ge­stellt wer­den, die bei Anblick der Poli­zei­be­am­ten sofort kehrt mach­ten. Bei einer anschlie­ßen­den Per­so­nen­kon­trol­le konn­te bei den bei­den Män­nern jeweils eine gerin­ge Men­ge des ver­bo­te­nen Betäu­bungs­mit­tels Can­na­bis auf­ge­fun­den wer­den. Bei­de erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen des uner­laub­ten Besit­zes von Betäubungsmitteln.

Ver­kehrs­un­fall auf der ERH 5 bei Röttenbach

Baiersdorf/​Röttenbach – Der Fah­rer eines Pkw, Mar­ke Sko­da, über­sah beim Abbie­gen von der Kreis­stra­ße K ERH 5 nach links in einen Wald­park­platz, einen ihn über­ho­len­den Pkw. Der Fah­rer des Über­ho­len­den konn­te einen Zusam­men­stoß nicht mehr ver­mei­den und geriet in der Fol­ge mit sei­nem Fahr­zeug von der Fahr­bahn ab. Nach rund zehn Metern prall­te er fron­tal gegen einen Baum und kam zum Ste­hen. Ver­letzt wur­den nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen kei­ner der Fahr­zeug­insas­sen. Es ent­stand Sach­scha­den im nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Bereich. Der Pkw, der von der Stra­ße abkam, muss­te in der Fol­ge mit Unter­stüt­zung der loka­len Feu­er­wehr und eines Abschlepp­dien­stes gebor­gen wer­den. Er war nicht mehr fahr­be­reit. Der Ver­kehrs­un­fall wur­de durch Poli­zei­be­am­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Im Zeit­raum vom 23.04.23 bis 07.05.23 wur­de im Schüt­zen­gra­ben 22a, die Heck­klap­pe des Pkw VW Toua­reg, von einem unbe­kann­ten Täter mit einem spit­zen Gegen­stand ver­kratzt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 800,- Euro. Hin­wei­se zu der Sach­be­schä­di­gung nimmt die PI Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Orts­ein­gangs­schild verbogen

Hem­ho­fen – Am spä­ten Sonn­tag­abend stell­te eine Strei­fe der Poli­zei Höch­stadt einen stark ver­bo­ge­nen Rohr­stän­der am west­li­chen Orts­ein­gangs­schild Hem­ho­fen fest. Die Spu­ren deu­ten auf eine mut­wil­li­ge Beschä­di­gung durch Hin- und Her­drücken des Schil­des hin, evtl. mit dem Ziel eines Dieb­stahls. Die Scha­dens­hö­he dürf­te sich in etwa auf 100.- Euro belau­fen. Die Poli­zei Höch­stadt hat Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet Zeu­gen, sich mit der Poli­zei Höch­stadt unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.