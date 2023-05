Der Freund­schafts­lauf von Selb nach Aš fin­det am Frei­tag, 2. Juni 2023 um 16 Uhr statt!

Alle inter­es­sier­ten Sport­le­rin­nen und Sport­ler aus der Grenz­re­gi­on Bay­ern und Tsche­chi­en sind herz­lich ein­ge­la­den, bei die­sem sym­bo­li­schen Lauf mit einer Strecke von 7,5 km/4,5 km mit­zu­ma­chen. Alles Übungs­sa­che? Nein, es ist egal, ob Sie Anfän­ger, Pro­fi-Läu­fer, Nor­dic-Wal­ker oder Rad­fah­rer sind. Lau­fen Sie für eine gute Sache. Die Teil­neh­men­den erhal­ten am Start ein Lauf­shirt – kei­ne Startgebühr!

Zeit­ab­lauf und Orga­ni­sa­to­ri­sches am Lauftag:

• Ange­bot für Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen aus Tsche­chi­en: Tref­fen ab 14.00 Uhr in Aš auf dem Masa­ryk-Platz zum Check-in und Aus­ga­be der Lauf-Shirts. Der Bus­trans­fer nach Selb star­tet pünkt­lich um 15.00 Uhr.

• Treff­punkt aller Läu­fer und Läu­fe­rin­nen ist ab 15.00 Uhr an der Roland-Dor­sch­ner-Hal­le in Selb. Dort erfolgt der Check-in der Läu­fer und Läu­fe­rin­nen und die Aus­ga­be der T‑Shirts. Es besteht die Mög­lich­keit, Taschen mit Wech­sel­klei­dung in einem Trans­fer­bus nach Aš mit­zu­ge­ben. Dusch- und Umzieh­mög­lich­kei­ten sind in Aš vorhanden.

• Im Park Sady Míru klingt der Abend musi­ka­lisch mit der Band Asi20?! aus. Essens­mög­lich­kei­ten und Geträn­ke gibt es vor Ort.

• Bus-Trans­fer zurück nach Selb jeweils um 19:00 Uhr, 20:00 Uhr und 21:00 Uhr. Koope­ra­ti­ons­part­ner in der Orga­ni­sa­ti­on ist die Hut­schen­reu­ther Lauf­grup­pe Selb.

Dort fin­den Sie wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Lauf:

• Flyer_DE.pdf (359,3 KiB)

• Details zur Strecke auf der Sei­te des Koope­ra­ti­ons­part­ners: https://​lauf​grup​pe​-selb​.de/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​l​a​u​f​s​t​r​e​c​k​e​-​b​e​z​e​c​k​a​-​d​r​a​h​a​.​h​tml

• Anmel­dung über Web­sei­te des Kooperationspartner:

https://​lauf​grup​pe​-selb​.de/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​a​n​m​e​l​d​u​n​g​-​2​0​0​.​h​tml

Hin­weis: Die Online-Anmel­dung ist bis ein­schließ­lich 25.05.2023 geöff­net. Danach sind Mel­dun­gen nur noch am Ver­an­stal­tungs­tag mög­lich. Von min­der­jäh­ri­gen Teil­neh­mern, die sich online anmel­den, benö­ti­gen wir am Start die aus­ge­druck­te Anmel­de­be­stä­ti­gung (wird per E‑Mail zuge­sen­det) mit der Unter­schrift eines Erziehungsberechtigten!

