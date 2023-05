„Dom­rei­ter“ zwin­gen das Glück

Den Schal­ter umle­gen, nach der Aus­wärts­nie­der­la­ge in Hof am ver­gan­ge­nen Mitt­woch – das war der Vor­satz der Mann­schaft von Jan Gern­lein im vor­letz­ten Heim­spiel der Sai­son gegen den TSV Korn­burg. Ent­spre­chend moti­viert und prä­sent gin­gen die Bam­ber­ger ins Spiel. Kon­zen­triert im Zwei­kampf, auf Tor­ab­si­che­rung bedacht und lau­ernd auf die schnel­len Umschalt­mo­men­te waren die Vor­ga­ben der Heim­elf, die in den ersten 45 Minu­ten auch gut umge­setzt wur­den. Allei­ne ech­te Tor­chan­cen konn­ten sich die Bam­ber­ger so nicht erspie­len. Auf der ande­ren Sei­te gelang das aber den Gästen aus Mit­tel­fran­ken eben­so wenig, so dass es mit einem tor­lo­sen Unent­schie­den in die Pau­se ging.

In den zwei­ten 45 Minu­ten zogen die Bam­ber­ger das Tem­po spür­bar und inve­stier­ten noch ein­mal deut­lich mehr in die Offen­si­ve. Aber auch in Abschnitt zwei dau­er­te es lan­ge Zeit, bis die laut­star­ken Bam­ber­ger Fans erst­mals jubeln durf­te. Phil­ipp Hack war stark in den 16 Meter Raum gezo­gen, sei­nen Schuss konn­te Korn­burgs Tor­wart nur abklat­schen und leg­te den Ball vor die Füße von Marc Reisch­mann. Der schei­ter­te im ersten Ver­such noch am Korn­bur­ger Tor­wart, erkämpf­te sich aber den zwei­ten Ball und drücke die­sen mit letz­ter Kraft über die Linie. Der Jubel im Sta­di­on und bei sei­nen Team­kol­le­gen war in der Fol­ge groß. Mit die­sem Befrei­ungs­schlag waren die „Dom­rei­ter“ nun völ­lig im Spiel­fluss. Von Korn­burg kam wenig, Bam­berg such­te spür­bar die Ent­schei­dung. Die schluss­end­lich über Phil­ipp Hack fiel. Muster­gül­tig in den Lauf gespielt, zog der 19jährige davon und voll­ende­te eis­kalt zum 2:0 End­stand. Bam­berg fei­er­te neu­er­lich einen Sieg und fährt nun schon wie­der nur eini­ge Tage spä­ter zum näch­sten Nach­hol­spiel in die Ober­pfalz nach Ammerthal.

„Es war ein gedul­di­ges Spiel mei­ner Mann­schaft“ freu­te sich Jan Gern­lein nach dem Spiel. „Wir haben in der ersten Halb­zeit ver­sucht, ruhig zu blei­ben und zu spie­len. In Hälf­te zwei haben wir das Tem­po hoch­ge­fah­ren und schluss­end­lich auch ver­dient gewonnen.“