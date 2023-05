Das Hei­mat­mi­ni­ste­ri­um rich­tet gemein­sam mit dem Baye­ri­schen Lan­des­ver­ein für Hei­mat­pfle­ge e.V. und den Bezir­ken erst­mals am Sonn­tag, 21. Mai, einen „Heimat.Erlebnistag“ aus. An die­sem Tag fin­den in ganz Bay­ern regio­na­le Aktio­nen, Füh­run­gen und Vor­trä­ge zu Hei­matthe­men statt. Auch das Pfalz­mu­se­um Forch­heim betei­ligt sich mit zwei Son­der­füh­run­gen zum Ken­nen­ler­nen und Ent­decken der „Hei­mat vor der eige­nen Haus­tü­re“. Um 14 Uhr star­tet die High­light-Füh­rung mit einem abwechs­lungs­rei­chen Spa­zier­gang durch die Muse­en. Zu ent­decken sind die her­aus­ra­gen­den Wand­ma­le­rei­en, die Viel­falt archäo­lo­gi­scher Fun­de im Archäo­lo­gie­mu­se­um Ober­fran­ken, Ori­gi­na­le des Forch­hei­mer Umlands im Trach­ten­mu­se­um und 1200 Jah­re Stadt­ge­schich­te im Stadtmuseum.

Um 15.45 Uhr erwar­tet die Besu­che­rin­nen und Besu­cher außer­dem eine Füh­rung durch das Erleb­nis­mu­se­um Rote Mau­er. In der Kase­mat­te aus dem 16. Jahr­hun­dert erfah­ren Inter­es­sier­te viel über Kano­nen­don­ner und Bela­ge­rung, über die Här­ten des Drei­ßig­jäh­ri­gen Krie­ges und von einem beein­drucken­den „Rad der Geschichte“.

Für die Füh­run­gen gilt an die­sem Tag ein Son­der­preis von 3,50 Euro p. P. (incl. Ein­tritt) Nähe­res zum Heimat.Erlebnistag auch unter www​.hei​mat​.bay​ern/​h​e​i​m​a​t​e​r​l​e​b​n​i​s​tag