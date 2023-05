Nach dem erfolg­rei­chen Auf­takt für das Inte­grier­te Städ­te­bau­li­che Ent­wick­lungs­kon­zept kön­nen sich Bür­ger nun online einbringen.

Beim öffent­li­chen Auf­takt­fo­rum zum Inte­grier­ten Städ­te­bau­li­chen Ent­wick­lungs­kon­zept (ISEK) haben 50 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger leben­dig über aktu­el­le Stär­ken und Schwä­chen im Bam­ber­ger Osten dis­ku­tiert. Das ISEK ana­ly­siert dabei Her­aus­for­de­run­gen und Poten­zia­le des Gebie­tes öst­lich der Bahn­li­nie in Bam­berg und ent­wickelt kon­kre­te Leit­li­ni­en und Maß­nah­men für die Zukunft. Es führt die aktu­el­len The­men der Stadt­ent­wick­lung zusam­men und betrach­tet unter ande­rem die aktu­el­len Flä­chen der „Bun­des­po­li­zei“, des „Anker­zen­trums“ und den „Bür­ger­ent­scheid MUNA“.

Bei der Auf­takt­ver­an­stal­tung konn­ten alle Teil­neh­men­den die Schwä­chen und Stär­ken mit Kle­be­punk­ten auf einem gro­ßen begeh­ba­ren Luft­bild ver­or­ten. Die Betei­lig­ten hat­ten die Mög­lich­keit, Stär­ken und Schwä­chen an the­ma­tisch geord­ne­ten Pla­ka­ten kon­kret zu benen­nen. In einer offe­nen Run­de wur­den die The­men Mobi­li­tät, Grün­flä­chen, Begeg­nungs­or­te, Wohn­raum und Iden­ti­tät gemein­sam dis­ku­tiert. Es kamen eine Viel­zahl an Anre­gun­gen und Zukunfts­the­men zur Spra­che, die die enga­gier­ten Besu­cher des Auf­takt­fo­rums aktiv einbrachten.

Die akti­ve Betei­li­gung ist auch bei den kom­men­den Betei­li­gungs­fo­ren im Bam­ber­ger Osten gefragt. Bereits jetzt kön­nen sich Bür­ge­rin­nen und Bür­ger an der ersten Online-Befra­gung zum Bam­ber­ger Osten betei­li­gen. Die Umfra­ge läuft bis Sonn­tag, 4. Juni 2023. Zur Teil­nah­me geht es über die­sen Link: https://​s2sur​vey​.net/​B​a​m​b​e​r​g​e​r​_​O​s​t​en/

Der Fra­ge­bo­gen kann auch als gedruck­te Ver­si­on im Amt für stra­te­gi­sche Ent­wick­lung und Kon­ver­si­on abge­holt und aus­ge­füllt wer­den (Wei­ßen­burg­stra­ße 12, 96052 Bam­berg). Für Rück­fra­gen, oder falls Inter­es­sier­te den Fra­ge­bo­gen zum Zuhau­se aus­drucken erhal­ten möch­ten, steht Eva Hopp­manns bei Umbau­Stadt zur Ver­fü­gung (BambergerOsten@​umbaustadt.​de /​Telefon: 030 8916706)

Hier gibt es die voll­stän­di­ge Prä­sen­ta­ti­on vom Auf­takt­fo­rum zum Download:

https://​umbau​stadt​.de/​d​o​w​n​l​o​a​d​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​/​p​B​A​w​2​R​y​N​B​L​e​a​4f3

Wer per Mail auf dem Lau­fen­den blei­ben und über wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen direkt infor­miert wer­den will, kann eine kur­ze Nach­richt mit dem Betreff „Auf­nah­me in den Mail­ver­tei­ler“ an BambergerOsten@​umbaustadt.​de schreiben.