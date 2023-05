40 Jah­re Ober­frän­ki­sches Bau­ern­hof­mu­se­um Klein­los­nitz – Jubi­lä­ums­fest am Sonn­tag, 14.5.2023 ab 10.00 Uhr

Am 14. Mai 1983 wur­de das Ober­frän­ki­sche Bau­ern­hof­mu­se­um Klein­los­nitz nach lan­gen Vor­be­rei­tungs- und Bau­ar­bei­ten fei­er­lich eröff­net. Vier­zig Jah­re erfolg­rei­cher Muse­ums­ar­beit mit unge­zähl­ten Aus­stel­lun­gen, Füh­run­gen und Ver­an­stal­tun­gen, aber auch umfang­rei­chen Ergän­zun­gen im Archiv- und Bau­be­stand sind inzwi­schen ver­gan­gen. Aus die­sem Grund wird in Klein­los­nitz am Sonn­tag, den 14. Mai 2023 ab 10 Uhr ein Jubi­lä­ums­fest gefei­ert. Der Ein­tritt ist frei. Für Speis und Trank ist wie immer gesorgt.

Die Grup­pe Swing-Dudel-Tett musi­ziert im Bier­gar­ten und im Muse­ums­ge­län­de gibt es Hand­werks­vor­füh­run­gen und Mit­mach­ge­le­gen­hei­ten für Kin­der: Fil­zen, Mosa­ik legen, Büch­sen­wer­fen, Holz­röh­ren boh­ren. Der Imker Lothar Rank, die Kräu­ter­päd­ago­gin Mona Stel­zer-Gabri­el und der Zel­ler Gar­ten­bau­ver­ein Hol­ler­staudn infor­mie­ren über alles, was um uns her­um wächst. Der Zim­mer­mann Ernst Ströß­ner beilt Bal­ken, tra­di­tio­nel­le Korb­wa­ren gibt es bei Elmar Oppel aus Weis­main, der sein Hand­werk vor­führt. Hei­di Popp bäckt im Küchen­ge­wöl­be im Die­tel­hof „Schor­ku­ung“ und die Nudel­ma­nu­fak­tur Steim­kers­hof aus Unfrieds­dorf sorgt neben den Wirts­leu­ten Karin und Wolf­gang Rödel für gutes Essen.

Nach lan­ger Reno­vie­rungs­zeit ist das Hand­wer­ker­haus aus Saa­len­stein mit der Bütt­ner­werk­statt wie­der zugäng­lich. Bei der Wie­der­ein­rich­tung kommt die umfang­rei­che Aus­stat­tung der Bütt­ne­rei Zim­me­rer aus Zell bes­ser zur Gel­tung. Auch im Die­tel­hof wur­den in den letz­ten Mona­ten Sanie­run­gen an der Scheu­ne und am Stein­po­dest vor dem Haus durchgeführt.

Die Fest­ver­samm­lung in der Scheu­ne beginnt um 11.00 Uhr. Das Rah­men­pro­gramm läuft bereits ab 10.00 Uhr.