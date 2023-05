COBURG. Sonn­tag­nach­mit­tag führ­te ein Zim­mer­brand in Coburg zu einem Ein­satz der Cobur­ger Poli­zei und Feu­er­wehr sowie des Ret­tungs­dien­stes. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen zur unkla­ren Brand­ur­sa­che inzwi­schen übernommen.

Am Sonn­tag, kurz vor 14 Uhr, bemerk­ten Zeu­gen den Brand in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Ket­schen­dor­fer Stra­ße in Coburg. Sie wähl­ten den Not­ruf und alar­mier­ten Kräf­te der Feu­er­wehr und der Poli­zei, die vor Ort umge­hend mit den Lösch­ar­bei­ten und der Eva­ku­ie­rung des Gebäu­des began­nen. Dafür war eine kurz­zei­ti­ge Sper­rung der Ket­schen­dor­fer Stra­ße vonnöten.

Glück­li­cher­wei­se blie­ben alle anwe­sen­den Bewoh­ner unver­sehrt. Dank des schnel­len Ein­grei­fens der Feu­er­wehr beschränk­te sich der Brand auf eine ein­zel­ne Woh­nung, alle ande­ren Woh­nun­gen sind wei­ter­hin bewohn­bar. Der Brand­scha­den beträgt rund 50.000 Euro. Ins­ge­samt waren 40 Kräf­te der Feu­er­wehr, meh­re­re Strei­fen der Poli­zei, 25 Ein­satz­kräf­te des Ret­tungs­dien­stes sowie zwei Mit­glie­der des Tech­ni­schen Hilfs­wer­kes und sie­ben Kräf­te des Kata­stro­phen­schut­zes in den Ein­satz eingebunden.

Mitt­ler­wei­le hat die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Die Brand­ur­sa­che ist der­zeit noch nicht geklärt.