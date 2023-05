Blu­men für Mama

Mut­ter­tag ist für vie­le Men­schen etwas Beson­de­res. Ein Anlass, um Dan­ke zu sagen und eine klei­ne Freu­de der eige­nen Mut­ter zu berei­ten. Blu­men und ein klei­ner Kar­ten­gruß sind sind hier­für oft will­kom­me­ne Auf­merk­sam­kei­ten. Auch in die­sem Jahr bie­tet dazu der Club Sor­op­ti­mist Forch­heim Kai­ser­pfalz am 13.05.2023 in der Zeit zwi­schen 10 und 14 Uhr in der Haupt­stra­ße in Forch­heim die Mög­lich­keit, Blu­men und Kar­ten für den Mut­ter­tag zu erwer­ben. Gleich­zei­tig wird der Erlös gespen­det und kommt dem Mit­tags­tisch der Chri­stus­kir­che in Forch­heim zu Gute. Ein Pro­jekt, wel­ches die Sor­op­ti­mi­stin­nen erneut gern unter­stüt­zen wol­len. Für klei­nes Geld wird hier ein Mit­tag­essen im Krei­se vie­ler Men­schen gekocht und ser­viert, die sich kei­nen Restau­rant­be­such lei­sten kön­nen, das Mit­ein­an­der gepflegt oder Kon­tak­te geknüpft.