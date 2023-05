Die Magnet­re­so­nanz­to­mo­gra­phie – kurz „MRT“- des Her­zens hat sich in den letz­ten Jah­ren rasant ent­wickelt. Wur­de die­se Art der strah­len­frei­en Bild­ge­bung zunächst nur zu wis­sen­schaft­li­chen Zwecken und in Ein­zel­fäl­len bei Pati­en­ten durch­ge­führt, hat sie nun längst Ein­zug in den kli­ni­schen All­tag gehal­ten und ist als Dia­gno­se­ver­fah­ren nicht mehr weg­zu­den­ken. Das spie­gelt sich auch dar­in wie­der, dass die Kar­dia­le-MRT nun Teil der Wei­ter­bil­dungs­ord­nung zum Fach­arzt für Kar­dio­lo­gie darstellt.

„Wir sehen den kla­ren Vor­teil der Magnet­re­so­nanz­to­mo­gra­phie dar­in, dass in nur einer Unter­su­chung Ana­to­mie und Funk­ti­on dar­ge­stellt und vor allem eine Gewe­be­be­ur­tei­lung des Her­zens durch­ge­führt wer­den kann. Damit kön­nen wir bei Herz­be­schwer­den schnell und sicher unter­schei­den, ob es sich z.B. um eine Durch­blu­tungs­stö­rung oder um eine ent­zünd­li­che Ver­än­de­rung han­delt. Und dies ganz ohne Ein­satz von Rönt­gen­strah­len!“, so Dr. Chri­sti­an Mahn­kopf, Chef­arzt der Kar­dio­lo­gie am Kli­ni­kum Coburg. Damit ebnet die­ser „sanf­te Blick ins Herz“ den Weg in die rich­ti­ge The­ra­pie und hilft dabei unnö­ti­ge, z.T. inva­si­ve Ver­fah­ren zu vermeiden.

Seit 2007 wer­den am Kli­ni­kum an zwei MRT-Gerä­ten ca. 3000 Pati­en­ten jähr­lich von Kar­dio­lo­gen mit die­ser scho­nen­den Metho­de unter­sucht. Wich­tig ist vor allem die Qua­li­tät die­ser Unter­su­chung und die ste­ti­ge Fort- und Wei­ter­bil­dung, so Dr. Mahn­kopf. Nun wur­de die Kar­dio­lo­gie am Kli­ni­kum Coburg 3‑fach aus­ge­zeich­net. Der Medi­zi­ner konn­te mit sei­nem Team die Re-Zer­ti­fi­zie­rung der Zusatz­qua­li­fi­ka­ti­on Level III der kar­dia­len MRT erreichen.

Damit ver­bun­den wur­den das REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg wie­der­um als Stät­te der Zusatz­qua­li­fi­ka­ti­on Kar­dia­le MRT unter sei­ner Lei­tung durch die DGK rezer­ti­fi­ziert. Zusätz­lich hat Funk­ti­ons­ober­arzt Dr. MhD Nawar Alach­kar die Aus­bil­dung am Kar­dio-MRT am Kli­ni­kum Coburg durch­lau­fen und die Prü­fung der Deut­schen Gesell­schaft für Kar­dio­lo­gie zum höch­sten Level der Zusatz­qua­li­fi­ka­ti­on der kar­dia­len MRT erfolg­reich abge­legt. „Damit ist unser Exper­ten­team auch per­so­nell im Kar­dio-MRT für die Zukunft gewapp­net und kann jun­ge Kol­le­gen in die­ser wich­ti­gen bild­ge­ben­den Moda­li­tät aus­bil­den“, fasst Dr. Mahn­kopf zufrie­den zusammen.