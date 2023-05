Auch 2023 heißt der Burg­kunst­adter Stadt­mei­ster im Schach wie­der Jens Güt­her! Ihm gelang damit der Titel-Hat­trik, da er auch 2020 und 2022 Stadt­mei­ster war (2021 fiel die Mei­ster­schaft wegen Coro­na aus).

Die dies­jäh­ri­ge Mei­ster­schaft war span­nend bis zur letz­ten Run­de. In die­ser erreich­te Güt­her, der bis dahin alle Par­tien gewon­nen hat­te, gegen Tho­mas Mül­ler ein Remis, was ihm zum Titel reich­te. Denn Mül­ler hat­te gegen den Drit­ten Franz Hirt­rei­ter eben­falls nur Remis gespielt, wodurch er mit einem hal­ben Zäh­ler Rück­stand den zwei­ten Platz belegte.

Am Frei­tag, den 12. Mai lädt der neue Stadt­mei­ster zu einer Simul­tan-Vor­stel­lung ein. Sie beginnt um 20 Uhr im Spiel­lo­kal Hotel “ Drei Kro­nen“. Dabei spielt Güt­her mit „Weiß“ gleich­zei­tig an so vie­len Bret­tern wie es Geg­ner gibt. Spiel­be­rech­tigt sind neben den Ver­eins­mit­glie­dern der Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung alle Bewoh­ner und Bewoh­ne­rin­nen vom Ober­main ( Burg­kunst­adt, Alten­kunst­adt, Weis­main, Red­witz ). Das ist eine beson­de­re Gele­gen­heit, sich ein­mal mit einem Mei­ster zu mes­sen. Die Teil­nah­me ist kosten­los. Auch Zuschau­er sind willkommen.